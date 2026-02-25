Ένα θανατηφόρο τροχαίο στοίχισε τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα στο Πέραμα, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου, γύρω στη 1:40 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25/2.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 29 ετών. Ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Ο 29χρονος, που επίσης επέβαινε σε μοτοσικλέτα, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με σχετικά ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη