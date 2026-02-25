Στον Έβρο περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια επίσκεψη με πολλαπλά μηνύματα: έμφαση στην ασφάλεια και τις υποδομές, στήριξη των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και πολιτικό στίγμα ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Πρώτος σταθμός του θα είναι ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων. Εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των διελεύσεων και την ενίσχυση των ελέγχων σε μια περιοχή με αυξημένη γεωπολιτική σημασία.

Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι η αναβάθμιση του σταθμού εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την ενίσχυση των χερσαίων πυλών εισόδου της χώρας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε επίπεδο διευκόλυνσης του εμπορίου και των μεταφορών.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί περιοχές του Έβρου που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η επίσκεψη έχει χαρακτήρα αυτοψίας, με ενημέρωση από τις τοπικές αρχές για την πορεία των αποκαταστάσεων, των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων και της καταβολής αποζημιώσεων σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποφευχθούν καθυστερήσεις που θα επιβάρυναν περαιτέρω την τοπική οικονομία.

Το μεσημέρι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη σε εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας, κίνηση που αποτυπώνει την προσπάθεια να αναδειχθεί η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο εργοτάξιο της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης. Το έργο θεωρείται κομβικό για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας και, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ενισχύει τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στον δρόμο προς το συνέδριο

Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο 2ο Προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα». Το παρών θα δώσουν υπουργοί και βουλευτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στελέχη του κόμματος. Στο πρώτο μέρος θα τοποθετηθούν οι υπουργοί Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Θάνος Πλεύρης και Γιάννης Κεφαλογιάννης, με έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής προστασίας.

Στο δεύτερο μέρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, σε μια μορφή διαλόγου που, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, δίνει έμφαση στις εμπειρίες και τις μαρτυρίες των ίδιων των πολιτών για τις πολιτικές που εφαρμόζονται.

Η περιοδεία στον Έβρο συνδέεται άμεσα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2026, όπως παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. Ο οδικός χάρτης βασίζεται σε τέσσερις άξονες: ανάπτυξη και επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και παραγωγικό μετασχηματισμό, επιτάχυνση μεγάλων έργων υποδομής και παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται νέες φορολογικές μειώσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, απλοποίηση εκατοντάδων διοικητικών διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ, ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και υλοποίηση εμβληματικών έργων σε μεταφορές και ενέργεια. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η επόμενη διετία θα κρίνει την ταχύτητα και το βάθος των μεταρρυθμίσεων. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στον Έβρο, μια περιοχή με ιδιαίτερο συμβολισμό σε ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας και περιφερειακής ανάπτυξης, επιχειρεί να αποτυπώσει ακριβώς αυτή τη σύνδεση: ανάμεσα στην κεντρική πολιτική στρατηγική και την καθημερινότητα των πολιτών στην περιφέρεια.