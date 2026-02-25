Σε αυστηρότερο φορολογικό κλοιό βρίσκονται οι τραπεζικές καταθέσεις των Ελλήνων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί πλήρως φέτος το σύστημα αυτοματοποιημένων ελέγχων τραπεζικών κινήσεων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διεθνή συνεργασία για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διευρύνοντας το πεδίο των διασταυρώσεων σε περισσότερες από 90 χώρες.

Στο εσωτερικό, οι κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ελέγχονται πλέον αυτόματα, με σύγκριση των υπολοίπων και των ροών χρήματος με τα εισοδήματα που δηλώνονται στο έντυπο Ε1. Όπου εντοπίζονται αποκλίσεις, ο φορολογούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις. Αν δεν τεκμηριώσει τη νομιμότητα των ποσών, οι καταθέσεις χαρακτηρίζονται αδικαιολόγητες και φορολογούνται με συντελεστή 33%.

Την ίδια στιγμή, η εφορία απλώνει δίχτυα και στις τράπεζες του εξωτερικού. Με το θεσμικό πλαίσιο που ενσωματώνει τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της πολυμερούς συμφωνίας αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, ενισχύεται η συνεργασία των φορολογικών αρχών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ. Στόχος είναι η πλήρης χαρτογράφηση των λογαριασμών που διατηρούν Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι στο εξωτερικό.

Ποια στοιχεία θα δίνουν οι τράπεζες

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ είναι πλέον πιο αναλυτικά, τόσο ως προς τις κινήσεις των λογαριασμών όσο και ως προς τα στοιχεία των δικαιούχων και των συνδικαιούχων. Οι τράπεζες διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία όπως:

Το όνομα, τη διεύθυνση, τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες κατοικίας, τον/τους ΑΦΜ και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και εάν ο Δικαιούχος Λογαριασμού έχει παράσχει έγκυρη αυτοπιστοποίηση. Εάν πρόκειται για εταιρεία, θα κοινοποιούνται τα στοιχεία όλων των προσώπων που είναι υπόχρεα στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας. Εάν ο λογαριασμός είναι κοινός, θα συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι συνδικαιούχοι του κοινού Λογαριασμού.

Τον αριθμό λογαριασμού ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, το είδος λογαριασμού και εάν ο λογαριασμός είναι Προϋπάρχων ή Νέος Λογαριασμός.

Την ονομασία και ο αριθμός ταυτοποίησης, αν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.

Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς κατά την πρόωρη λύση του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Στην περίπτωση λογαριασμών «Θεματοφυλακής», θα κοινοποιούνται το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοστών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό, ή σε σχέση με τον λογαριασμό, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως, ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού.