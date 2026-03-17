Η τουρκική κεμαλική αντιπολίτευση παρακολουθεί με εμφανή ανησυχία τις κινήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο, θεωρώντας ότι η Αθήνα αξιοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν και τη γενικότερη αστάθεια για να κλειδώσει νέα τετελεσμένα στα νησιά. Δηλώσεις όπως αυτές του βουλευτή του CHP Ογούζ Κάαν Σαλιτζί αποτυπώνουν φόβο ότι η Ελλάδα, με πρόσχημα την άμυνα, στήνει ένα πυκνό πλέγμα στρατιωτικής παρουσίας από τα Δωδεκάνησα μέχρι τη Θράκη, σε συντονισμό με συμμάχους και συστήματα όπως οι Patriot.

Οι κεμαλιστές βλέπουν στις ελληνικές κινήσεις όχι απλώς «υπερβάλλουσα άμυνα», αλλά αυτό που περιγράφουν ως στρατηγικό σχέδιο «επέκτασης» της επιρροής της Αθήνας προς Ανατολάς, με κομβικό κρίκο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όταν ο Σαλιτζί επισημαίνει ότι η συζήτηση για εγκατάσταση Patriot σε νησιά και γειτονικές χώρες ξεπερνά το «δικαίωμα στην άμυνα» και δημιουργεί βάση για μια «στρατηγική εξάπλωσης», στην πραγματικότητα εκφράζει τον φόβο ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον γέρνει υπέρ της Ελλάδας και εις βάρος της Τουρκίας.

Την ίδια στιγμή, η επίκληση των διεθνών συνθηκών, Λωζάννη και Παρίσι, χρησιμοποιείται από τους κεμαλιστές ως γραμμή άμυνας απέναντι σε αυτό που εκλαμβάνουν ως «σιωπηρή αποδοχή» της ελληνικής στρατιωτικοποίησης από τη Δύση. Η ρητορική ότι τα νησιά «έπρεπε να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα» λειτουργεί ως πολιτικό εργαλείο πίεσης προς την τουρκική κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει τον φόβο ότι η Τουρκία μένει θεσμικά και διπλωματικά εκτεθειμένη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα στο Αιγαίο.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι η προειδοποίηση Σαλιτζί ότι τα τετελεσμένα της Ελλάδας «θα έχουν αποτέλεσμα» – μια φράση που αναδεικνύει την ανησυχία στο κεμαλικό στρατόπεδο πως κάθε επιπλέον ελληνική κίνηση στην άμυνα των νησιών παγιώνει μια κατάσταση που δύσκολα θα ανατραπεί στο μέλλον. Η επιμονή ότι «καμία κυβέρνηση στην Τουρκία δεν μπορεί να αγνοήσει την ασφάλεια του Αιγαίου» δείχνει τον φόβο των κεμαλιστών ότι, αν η Άγκυρα δεν αντιδράσει έγκαιρα, θα κατηγορηθούν ιστορικά πως άφησαν την Ελλάδα να αλλάξει τους συσχετισμούς ισχύος λίγα μίλια από τα τουρκικά παράλια.