Με εμφανή διάθεση χιούμορ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίζεται σε νέο βίντεο να διασκεδάζει τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν για τον υποτιθέμενο θάνατό του, έχοντας στο πλευρό του τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Στο βίντεο, καθώς κινούνται στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο Χάκαμπι λέει γελώντας: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήθελε να έρθω για να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά».

Με σαρκαστικό και χιουμοριστικό τόνο, ο Νετανιάχου απαντά: «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός», ενώ ο Αμερικανός πρέσβης προσθέτει ότι ο Τραμπ ήθελε να το επιβεβαιώσει επειδή «εσείς οι δύο τα πάτε πολύ καλά».

Crossing names off the list is good – doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Η στιγμή κορυφώνεται όταν ο Νετανιάχου σχολιάζει με διάθεση αυτοσαρκασμού: «Χαιρετιζόμαστε με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», αναφερόμενος στους ψευδείς ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media ότι πρόσφατο βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εξαιτίας ενός… περίεργου αριθμού δαχτύλων.

Το βίντεο έγινε viral σχεδόν αμέσως, καθώς ο συνδυασμός χιούμορ, πολιτικής επικαιρότητας και διάθεσης να αποδομήσει τα σενάρια συνωμοσίας προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού σε Ισραήλ και διεθνώς.

Η ενέργεια αυτή δείχνει έναν Νετανιάχου που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει το χιούμορ για να απαντήσει στις φημολογίες και να διασκεδάσει την ένταση γύρω από την πολιτική του εικόνα.