Με ανακοίνωσή της η FIFA τονίζει ότι περιμένει πως όλες οι ομάδες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ 2026 θα αγωνιστούν με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη καταρτιστεί, άρα δεν συμφωνεί με τη μεταφορά των αγώνων του Ιράν στο Μεξικό.

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και αυτό επηρεάζει και το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την πρόεδρο του Μεξικού να δηλώνει θετική στο ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν εκεί οι αγώνες του Ιράν. Με αυτό το ενδεχόμενο, όμως, δεν συμφωνεί η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η FIFA, η οποία παρέδωσε βραβείο ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ πριν λίγους μήνες και έχει άριστες σχέσεις μαζί του, με ανακοίνωσή της τονίζει πως περιμένει από όλες τις ομάδες να αγωνιστούν με βάση το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί. Και το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί προβλέπει πως οι τρεις αγώνες του Ιράν στον όμιλο θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.