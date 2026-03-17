Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, τόνισε πως είναι θετική στο να διεξαχθούν στη χώρα της τα παιχνίδια της εθνικής Ιράν στον όμιλό του Μουντιάλ 2026, η FIFA όμως είναι αρνητική.

Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς δεν είναι ακόμη σίγουρο αν το Ιράν θα πάρει ή όχι μέρος στη διοργάνωση. Και αν τελικά πάρει, σε ποια χώρα θα διεξαχθούν τα παιχνίδια του;

Με βάση την κλήρωση που έγινε, οι αγώνες των Ιρανών θα πρέπει να διεξαχθούν στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ όμως έχει… προειδοποιήσει πως αυτό ίσως δεν είναι και τόσο καλό για τις ζωές των μελών της αποστολής.

Έτσι, υπάρχει το σενάριο διεξαγωγής των αγώνων στο Μεξικό, η πρόεδρος του οποίου είναι θετική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Ναι, είμαστε θετικοί, το Μεξικό διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως για να δούμε τι θα αποφασίσει η FIFA», ήταν τα λόγια της.

Μια FIFA που είναι αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, καθώς θεωρεί πως θα επηρεαστούν κι άλλες ομάδες από μια τέτοια αλλαγή στο πρόγραμμα ενώ παράλληλα στέκεται και στο γεγονός ότι έχουν πουληθεί εισιτήρια για τους τρεις αγώνες του Ιράν στις ΗΠΑ.