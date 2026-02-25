Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 25/2 ο καιρός με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 6 μποφόρ να πνέουν στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων σποραδικών βροχών υπάρχει για το Αιγαίο και τη Νότια Πελοπόννησο. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14, στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στην Ήπειρο από 2 έως 15, στη Στερεά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως από το πρωί θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.