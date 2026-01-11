Ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για να καλύψει το έγκλημα μία μέρα πριν γίνει το φονικό στη Φοινικούντα, φέρεται να απηύθυνε ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο 33χρονος που έχει προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός, φέρεται να ρώτησε συγκεκριμένες λεπτομέρειες που τον έκαψαν, καθώς δεν θα μπορούσε να τις γνωρίζει, αφού ακόμη δεν είχε δολοφονηθεί ο θείος του.

«Πώς εξαφανίζω ίχνη από χρήση περιστρόφου» ρώτησε το ChatGPT ο ανιψιός σύμφωνα με το Mega, δηλαδή απηύθυνε ερώτημα για το όπλο του εγκλήματος πριν γίνει η εγκληματική ενέργεια.

Επίσης, φέρεται να αναζητούσε τρόπους να σβήσει ίχνη από υφάσματα, ενώ μέρες πριν το διπλό φονικό, φέρεται να έψαχνε τρόπους για να επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ σε bitcoins.

Συμπληρωματικές καταθέσεις

Για περίπου τέσσερις ώρες παρέμεινε το Σάββατο (10/01) στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας και αναλαμβάνοντας τότε την ηθική αυτουργία.

Πλέον, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία.

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, κ. Νικόλαος Αλετράς, μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εντολέας του επιθυμεί να συνεισφέρει περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Επίσης, στα γραφεία της ανακρίτριας βρέθηκε και ο έτερος προφυλακισμένος 22χρονος, Ι.Μ., στον οποίο αρχικά είχε αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, αλλά πλέον φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.

Ο 22χρονος ελληνοβρετανικής καταγωγής κλήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον η ανακρίτρια τού αποδίδει τον ρόλο του συνεργού στην υπόθεση, ενώ αρχικά είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός.