Νέα τροπή έχει πάρει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις αρχές Οκτωβρίου. Μετά την προφυλάκιση του ανιψιού του επιχειρηματία, μια αυτοκτονία ενός νεαρού ερευνάται για τυχόν εμπλοκή με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ένας νεαρός που έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρεται να είχε σχέσεις με πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης της Φοινικούντας.

Ειδικότερα, ο νεαρός που αυτοκτόνησε τον περασμένο Οκτώβριο, φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με άτομο από το περιβάλλον του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι Αρχές εξετάζουν με εξαιρετική προσοχή αν ο νεαρός αυτός συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, αλλά και αν η απόφασή του να βάλει τέλος στη ζωή του σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις εξελίξεις αυτής της υπόθεσης.