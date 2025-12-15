Νέα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα βλέπουν συνεχώς το «φως» της δημοσιότητας. Την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν ακόμη να ξετυλίξουν το κουβάρι του θρίλερ που σημειώθηκε στο κάμπινγκ στο «κάδρο» έχουν μπει δύο γυναίκες ενώ σήμερα, Δευτέρα 15/12 απολογούνται ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και ο φίλος του.

Οι δύο άνδρες οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθούν, μετά τη σύλληψή τους για ηθική αυτουργία σε διπλή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το οποίο συνέταξε η ανακρίτρια, ο 33χρονος, σε συνεργασία με τον φίλο του επιχειρηματία από την Αθήνα (ο οποίος είναι εργοδότης των δύο ατόμων που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών των 22χρονων), φέρεται να σχεδίασαν την αποτρόπαια δολοφονία, με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας του θείου του, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι

Ποιες είναι οι δύο γυναίκες που έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών

Δύο ακόμη άτομα έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών για το διπλό φονικό. Πρόκειται για δύο γυναίκες, τη σύντροφο του ανιψιού αλλά και μία άλλη γυναίκα από τον στενό συγγενικό του χώρο.

Η ανακρίτρια διερευνά τον ρόλο τον οποίο φέρονται να έχουν παίξει σε όλη την υπόθεση αυτή.

Ήδη έχει βγει ένταλμα για τον 33χρονο συνεργάτη του επιχειρηματία, ο οποίος είναι διακοπές στο εξωτερικό.

Ο εν λόγω άνδρας πούλησε το μερίδιό του στη μητέρα και στον αδερφό του, πήρε 900.000 ευρώ.

Καλλιακμάνης: Ηθικός αυτουργός και συναυτουργός ο δολοφόνος – Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε

Ο Γ. Καλλιακμάνης υπογράμμισε για την υπόθεση της Φοινικούντας: «Η κατηγορία για τον φίλο του επιχειρηματία – και φίλο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ – είναι συνέργεια και αναμένεται να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του. Όταν ο ηθικός αυτουργός είναι παρών στη διπλή δολοφονία, οποιαδήποτε υποβοήθηση σημαίνει και συναυτουργία. Θα έπρεπε να έχει γίνει αναπαράσταση από την αρχή αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε» επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας 15/12 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης,

«Αυτά τα εντάλματα προέκυψαν από την πολύ αναλυτική και προσεκτική έρευνα της ανακρίτριας αλλά και με την άριστη συνεργασία που είχε με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών. Πριν από λίγες μέρες στην Αττική έγινε έρευνα και κατασχέθηκαν κάποια ψηφιακά πειστήρια, τα οποία βοήθησαν πολύ την ανακριτική αρχή ώστε να φτάσει σε αυτά τα εντάλματα και σε αυτά που μπορεί να υπάρχουν», σημείωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.