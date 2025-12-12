Νέες μαρτυρίες ήρθαν στη δημοσιότητα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, εκτυλίχθηκε διπλή δολοφονία μπροστά από τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ που ανήκε στον 68χρονο ιδιοκτήτη. Εκείνος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, ενώ ο επιστάτης υπέκυψε στα τραύματά του. Στο ίδιο περιστατικό κατάφερε να επιβιώσει ο 33χρονος ανιψιός του επιχειρηματία, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο εκείνη τη στιγμή.

Ο νεαρός αποτελεί τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της άγριας επίθεσης και παράλληλα τον μοναδικό κληρονόμο του 68χρονου. Από το βράδυ της δολοφονίας, οι αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα, ενώ έχουν συλλάβει δύο 22χρονους, με την κίνησή τους προς και από τη Φοινικούντα πριν και μετά το φονικό να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας σε Αθήνα, Καλαμάτα και γειτονικές περιοχές.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι διέπραξαν το έγκλημα και συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλο.

Πριν λίγες ημέρες συνελήφθησαν επίσης ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο εργοδότης των δύο πρώτων συλληφθέντων, οι οποίοι αναμένονται να απολογηθούν τη Δευτέρα 15/12.

Στο πλατό της εκπομπής βρισκόταν και η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Τι δήλωσε ο Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος του συνεργού της δολοφονίας.

Μάρτυρας: «Εγώ ειδοποίησα το θύμα πριν τη δεύτερη απόπειρα»

Αυτόπτης μάρτυρας της δεύτερης απόπειρας κατά του επιχειρηματία Κώστα Τομαρά τον Σεπτέμβριο στη Φοινικούντα περιγράφει στην εκπομπή με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα όσα βίωσε εκείνη τη μέρα.

«Το περιστατικό έγινε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του, πάνω στο δρόμο. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον ανιψιό του και καταδίωκαν το μηχανάκι. Τώρα, γιατί ο ανιψιός δεν τον χτύπησε με το αυτοκίνητο για να τον βγάλει εκτός πορείας, δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε σταματήσει στο δρόμο με το δεύτερο θύμα και περιμέναμε τον Κώστα να έρθει από την Πύλο. Ξαφνικά, πετάχτηκε το μηχανάκι μέσα από το χωράφι…», ανέφερε αρχικά.

Ο μάρτυρας εξηγεί ότι διατηρούσε τόσο φιλικές όσο και επαγγελματικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, και αυτός ήταν ο λόγος που ειδοποίησε αμέσως τον Κώστα όταν αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο.

«Ήταν 7 Σεπτέμβρη, μιάμιση το μεσημέρι, 33 βαθμοί. Και βλέπω στη στροφή δίπλα από το σπίτι του έναν άνδρα με χειμερινά ρούχα. Μπουφάν, κράνος, παντελόνι, γάντια… Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γύρισα πίσω και τον είδα ξανά, αυτή τη φορά με τη κάσκα στο κεφάλι. Τρομοκρατήθηκα. Κάλεσα αμέσως τον Κώστα. Εκείνος κατάλαβε, μου είπε “Κλείσε και έρχομαι τώρα”. Μόλις έφτασε, άρχισε να κυνηγά το μηχανάκι…», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο ανιψιός δεν επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική:

«Θεωρώ πως κατά 99% εκείνος τον είχε βάλει», λέει χωρίς δισταγμό. «Σοκαριστήκαμε με τις εξελίξεις, αλλά μέσα μας το περιμέναμε… Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι αυτός κρυβόταν από πίσω. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ανιψιού τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, υποτίθεται πυροβολεί και σκοτώνει τον Κώστα και αμέσως μετά τον επιστάτη. Γιατί δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, θα του έκανε μια και θα τον τελείωνε…», υπογράμμισε ο μάρτυρας.

Και καταλήγει με νόημα:

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…».

Τι είπε ο αδερφός του επιστάτη που σκοτώθηκε στο κάμπινγκ

Ο αδελφός του επιστάτη που δολοφονήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, εμφανώς συγκλονισμένος από τις τελευταίες εξελίξεις, μιλά στο «Τούνελ» για τη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη.

«Το να το σκέφτεσαι, μέχρι να έχεις αποδείξεις έχει μεγάλη διαφορά.. Υπήρχε μια σκέψη αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω ότι μπορούσε να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και του τα παρείχε όλα, είναι τρελό αυτό», ανέφερε ο αδελφός του δολοφονημένου επιστάτη.

Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τον αδελφό του, λίγες μόλις ώρες πριν από το μακελειό, μοιάζει σήμερα με κακό προαίσθημα.

«Ο αδελφός μου δεν συζητούσε για όσα συνέβαιναν στη Φοινικούντα. Τον ρώτησα κάποια στιγμή τι γίνεται με τις απόπειρες που είχαν προηγηθεί γιατί το έψαχναν και μου είπε ότι το είχε αναλάβει η αστυνομία. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι συμβαίνει κάτι ή ότι φοβάται και την επόμενη μέρα μαθαίνω αυτό το πράγμα», συνέχισε.

«Το έμαθα μέσω σάιτ»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδελφού του.

«Το έμαθα μέσω σάιτ, ενημέρωση από την αστυνομία δεν είχα εγώ, από τη μέρα του φόνου μέχρι και σήμερα. Στις έντεκα το βράδυ το είδα, άρχισα να παίρνω τηλέφωνα τον αδελφό μου και τον ανιψιό και δεν απαντούσε κανείς. Κάποια στιγμή με πήρε ο ανιψιός και μου είπε ότι ισχύει.. τίποτα παραπάνω. Έγινε αυτό μου λέει, “ήρθε κάποιος και έγινε αυτή η δολοφονία” και κλείσαμε το τηλέφωνο. Ταλαιπωρημένο τον άκουσα και στενοχωρημένο. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα είκοσι πίεση, στο νοσοκομείο ήμουν μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα. Μετά από το τηλέφωνο αυτό δεν είχαμε καμία επικοινωνία», αποκάλυψε στο «Τούνελ».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις προηγούμενες απόπειρες κατά του επιστάτη.

«Την πρώτη φορά έφυγε ο επιστάτης από το κάμπινγκ για να πάει σπίτι του και κάποιος τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα αεροβόλο όπλο. Ο αδελφός μου τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά καταδίωξαν ένα μηχανάκι με ύποπτο οδηγό, ο επιστάτης με τον ανιψιό του αλλά δεν κατάφεραν να τον πιάσουν», ανέφερε.

Η δεύτερη αυτή απόπειρα αποτέλεσε, όπως είπε, την αιτία για να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να μεταφερθούν στο κάμπινγκ, θεωρώντας ότι εκεί θα ήταν πιο προστατευμένοι.

«Μου είχε πει ότι θα πήγαιναν να μείνουν στο κάμπινγκ που ήταν πιο ασφαλές από θέμα κόσμου. Πίστευε ότι δεν θα του την πέσουν μέσα σε τόσο κόσμο. Δεν γνώριζα τις καταστάσεις που παίζονταν εκεί κάτω με τις διαθήκες, τις αλλαγές και τους τσακωμούς στην οικογένεια. Πάντα πίστευα ότι θα τα αφήσει στον ανιψιό γιατί όπως μου έλεγε και ο επιστάτης ήταν ο αγαπημένος του και ήθελε να τον βλέπει καλά και χαρούμενο. Εγώ θέλω να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι και να πληρώσουν για τη μνήμη του αδελφού μου που ήταν πάντα στήριγμά μας αλλά και του Κώστα», κατέληξε.