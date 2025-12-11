Πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται σημαντική ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά από μάρτυρα «κλειδί» που μίλησε στην ανακρίτρια.

Σύμφωνα με το Live News το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, το οποίο δεν είναι κάποιος από τους δύο 22χρονους που συνελήφθησαν μετά το έγκλημα.

«Οι ηθικοί αυτουργοί και ειδικά ο Διονύσης με τρόπο φορτικό και συνεχείς πιέσεις ώθησαν τους δύο συλληφθέντες να εκτελέσουν τις πράξεις τους», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

Η εκπομπή του Mega, ανέφερε ότι είναι άγνωστο πόσες φορές κατέθεσε ο μάρτυρας «κλειδί», αλλά αυτός φέρεται να έδεσε την υπόθεση, αποκαλύπτοντας σημαντικές λεπτομέρειες και φωτίζοντας τα θολά σημεία.

Ειδικότερα, φέρεται να αποκάλυψε το περιεχόμενο των συνομιλιών των εμπλεκόμενων προσώπων, το οποίο η αστυνομία δεν μπορούσε να γνωρίζει, παρά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Θα κληθούν για νέα κατάθεση οι δύο 22χρονοι

Ζήτημα χρόνου θεωρείται η κλήση για νέα κατάθεση στην ανακρίτρια Καλαμάτας των δύο -ήδη προφυλακισμένων- 22χρονων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας που οδήγησε στην έκδοση των τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Κώστα Τομαρά και τον επιστήθιο φίλο του και επιστάτη, δεν είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ και υποστήριξε ότι είχε ρόλο συνεργού.

«Ο Τ.Χ. εισήλθε εντός του κάμπινγκ και εν συνεχεία εντός του χώρου υποδοχής φέροντας παράνομο περίστροφο», αναφέρει μεταξύ άλλων το σκεπτικό της ανακρίτριας Καλαμάτας και συνεχίζει: «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχοντας αποφασίσει να σκοτώσει αμφότερους, προσέγγισε τον πρώτο εξ αυτών και πυροβόλησε δις πρώτα στην περιοχή του θώρακα και αμέσως μετά στην περιοχή της κεφαλής. Αμέσως μετά στράφηκε στον δεύτερο εξ αυτών, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας και κάνοντας χρήση του ανωτέρω περιστρόφου τον πυροβόλησε τρεις φορές στις περιοχές του θώρακα και της κοιλιάς».

Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υποστήριζε ότι δεν είχε πυροβολήσει αυτός, όμως λόγω της κατάθεσης του συνομήλικου φίλου του και της αναγνώρισης από τον τότε μάρτυρα και πλέον κατηγορούμενο ανιψιό του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά, είχε κριθεί προφυλακιστέος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.