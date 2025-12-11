Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα υποστήριξε ότι ο θείος της άλλαζε συχνά τη διαθήκη, με αποτέλεσμα ο ανιψιός του να φοβάται ότι στην επόμενη αλλαγή θα έμενε εκτός, οπότε και δεν θα ήταν κληρονόμος του.

Η Αμαλία Τομαρά, μιλώντας στην ΕΡΤ μετά τη σύλληψη του ξαδέρφου της, είπε ότι «ο Δ. που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου στο σπίτι μου, κατηγορείται αυτή τη στιγμή ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του θείου μου».

Μιλώντας για τις αλλαγές στη διαθήκη, δήλωσε: «Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο, αμέσως μαθεύτηκε πού άφηνε την περιουσία του». «Σε τόσο μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ γνωστοί μάρτυρες. Εδώ μπήκαν οι ίδιοι άνθρωποι. Η καθαρίστρια του κάμπινγκ και μια οικογενειακή φίλη. Σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβολαιογράφος», είπε στην ΕΡΤ.

«Ο θείος μου άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω πληροφορία ότι κάποια στιγμή την άλλαξε πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο», είπε, προσθέτοντας ότι ο ξάδερφός της φοβόταν πως μπορεί να μην περιλαμβανόταν στην επόμενη αλλαγή.

«Αυτό με πονάει. Ότι ο θείος μου έφυγε πληγωμένος και δεν του άξιζε», είπε μεταξύ άλλων.