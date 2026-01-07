Ο ηγέτης των αυτονομιστών της νότιας Υεμένης δεν κατάφερε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Ριάντ για συνομιλίες κρίσης την Τετάρτη, με την τύχη του να παραμένει ασαφής. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης που έχει προκαλέσει σοβαρό ρήγμα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ταχύτατα εξελισσόμενη κρίση στην Υεμένη έχει πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρότερες χώρες του Περσικού Κόλπου και έχει διασπάσει τον συνασπισμό που ηγείται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία μάχεται τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

Μετά την ανεξήγητη απουσία του Άινταρους αλ-Ζουμπαϊντί από τις συνομιλίες στο Ριάντ, το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (STC) ανακοίνωσε ότι επιβλέπει στρατιωτικές και ζητήματα ασφάλειας στο λιμάνι του Άντεν. Το Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του.

Υπογραμμίζοντας την ένταση, το προεδρικό συμβούλιο της Υεμένης –που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία– απέπεμψε τον Ζουμπαϊντί και τον κατηγόρησε για προδοσία.

«Απειλή βομβαρδισμού του Άντεν» από τη Σαουδική Αραβία

Ανώτερο στέλεχος του STC, ο Άμρ Αλ Μπείντ, δήλωσε ότι το Άντεν παραμένει υπό τον έλεγχο της οργάνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε τον Ζουμπαϊντί ότι θα βομβάρδιζε την πόλη εάν δεν παραστεί στις συνομιλίες.

Ο Ζουμπαϊντί δεν ταξίδεψε στο Ριάντ, επειδή, όπως είπε ο Μπείντ από το Αμπού Ντάμπι, δεν ήθελε να αφήσει κενό ασφαλείας στο στρατηγικό λιμάνι. Η Σαουδική Αραβία δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις.

Παρά τις ανησυχίες για εσωτερικές διασπάσεις, ο Μπείντ υποστήριξε ότι το STC παραμένει ενωμένο.

Άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος του STC ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία έχει φτάσει στο Ριάντ και οι συνομιλίες θα προχωρήσουν κανονικά. Νωρίτερα, η οργάνωση είχε δηλώσει ότι είχε χάσει επαφή με τα μέλη της αποστολής.

Την ίδια ώρα, δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης με στήριξη της Σαουδικής Αραβίας προέλαυναν προς το Άντεν, σύμφωνα με τη σαουδαραβική κρατική τηλεόραση.

Ο σαουδαραβικός συνασπισμός ανακοίνωσε επίσης περιορισμένα προληπτικά αεροπορικά πλήγματα στην επαρχία αλ-Ντάλεα, γενέτειρα του Ζουμπαϊντί, έπειτα από κινήσεις ενόπλων δυνάμεων.

Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ σε αντίπαλα στρατόπεδα

Οι τελευταίες εξελίξεις διαψεύδουν τις ελπίδες για ταχεία επίλυση της κρίσης στη νότια Υεμένη και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του STC, που υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ, και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που στηρίζει η Σαουδική Αραβία.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακολουθώντας μια επιθετική εξωτερική πολιτική, έχουν διαμορφώσει τη δική τους σφαίρα επιρροής στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με κύριο στόχο –όπως υποστηρίζουν– την αντιμετώπιση του πολιτικού Ισλάμ.

Την Τετάρτη, το προεδρικό συμβούλιο της Υεμένης αφαίρεσε επίσημα την ιδιότητα μέλους του Ζουμπαϊντί και τον παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη με κατηγορίες ακόμη και για εσχάτη προδοσία.

Μακροχρόνιος εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ επενέβησαν στρατιωτικά στην Υεμένη πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους Χούθι το 2014.

Το STC, που ιδρύθηκε το 2017 με στήριξη των ΗΑΕ, εντάχθηκε αργότερα στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα οι δυνάμεις του κατέλαβαν αιφνιδιαστικά εκτεταμένες περιοχές, ανατρέποντας την ισορροπία δυνάμεων και φέρνοντας τη Σαουδική Αραβία αντιμέτωπη με τα ΗΑΕ.

Τα ΗΑΕ απέσυραν πρόσφατα τις δυνάμεις τους από την Υεμένη, υπό πίεση του Ριάντ, το οποίο θεώρησε την προέλαση στον νότο απειλή για την εθνική του ασφάλεια.