Το Bloomberg εκθείασε την ελληνική οικονομία, αναφέροντας ότι οι ελληνικές μετοχές αναμένεται να αναβαθμιστούν σε καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς από τον πάροχο δεικτών Stoxx Ltd.

Σύμφωνα με το bloomberg.com, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» παθητικές εισροές, ύψους 962 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ομάδα υπό την ηγεσία του Pankaj Gupta εκτιμά ότι η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί κατά την αναθεώρηση του Απριλίου, πριν τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν τόσο στον δείκτη Stoxx Europe 600 όσο και στους δείκτες Eurostoxx.

«Η Ελλάδα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από μια επίπονη μεταμόρφωση των δημόσιων οικονομικών της, μεταβαίνοντας σιωπηρά από ένα αφερέγγυο ”ασχημόπαπο” σε έναν κύκνο χρηματοοικονομικής σταθερότητας» δήλωσε ο George Lagarias, επικεφαλής οικονομολόγος της Forvis Mazars, προσθέτοντας ότι πιθανές αναβαθμίσεις στους δείκτες θα μπορούσαν να απελευθερώσουν πολυαναγκαία νέα κεφάλαια.

Η κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ανέρχεται πλέον στα 133 δισ. δολάρια, γεγονός που θα την καθιστούσε ένα μικρό μέλος του δείκτη Stoxx 600, συνολικής αξίας 18 τρισ. δολαρίων.