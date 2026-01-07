Οι αγρότες, μετά την εξαγγελία των νέων μέτρων, τόνισαν ότι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, οπότε και θα κλείσουν τα Τέμπη με τα τρακτέρ τους. Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι χρειάζεται διάλογος.

Πιο αναλυτικά, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από το μπλόκο της Νίκαιας, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, ακολουθώντας την πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αποφάσισαν να κλιμακώσουν.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, καθώς οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ανακοινώσεις του πακέτου μέτρων από την κυβέρνηση.

«Θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά μας…», σημείωσαν, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Επίσης, οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του.

Μάλιστα, αύριο θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν τη δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

«Ναι» σε συνάντηση, αλλά με προϋπόθεση

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως οι αγρότες πρέπει να προχωρήσουν σε διάλογο, όπως έγινε με τις λαϊκές, οπότε και αποφασίστηκε η λήξη της σχετικής απεργίας.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι «σε αντιδιαστολή με τη στάση των αγροτών στα μπλόκα, βρέθηκε λύση έπειτα και από ουσιαστικό διάλογο με το υπουργείο και από συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό».

Ακόμη, ανέφεραν:

«Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πεντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο.

Ωστόσο όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αυτό».

«Δεν μπορούν οι λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική εμφάνιση που πραγματοποίησε, μίλησε για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου χωρίς ακρότητες, ώστε να εκτονωθεί η κρίση, αναφέροντας ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς μπλόκα. «Η αποχώρηση από τους δρόμους δεν σημαίνει ότι σταματά η διεκδίκηση», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «δεν μπορούν οι λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς» και κάλεσε τους αγρότες να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στην καθημερινότητα των πολιτών.