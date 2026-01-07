Στην ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, προχωρούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι το αγροτικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 φτάνουν τα 3,82 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη του Νοεμβρίου μετά από επιστολή προς την Κομισιόν, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την ΕΕ για άμεσες ενισχύσεις.

«Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε επίσης πίνακα με τις πληρωμές.

Σημείωσε επίσης πως «είναι σημαντικό όλοι οι Έλληνες πολίτες να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα».

Εξήγησε ότι «στα 160 εκατομμύρια θα ανέλθει το ποσό μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων για τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ και δεν έχουν κατανεμηθεί: 80 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους και 80 εκατ. για βαμβακοπαραγωγούς και σιτηροπαραγωγούς».

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης, ενημέρωσε για τα 16 από τα 27 συνολικά αιτήματα των αγροτών που ήδη έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπιστεί θετικά.

Στη συνέχεια παρουσίασε και τα τέσσερα αιτήματα των αγροτών που είναι υπό επεξεργασία, ενώ τέλος αναφέρθηκε στα επτά αιτήματα που είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου.

Σχετικά με τους κτηνοτρόφους ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε πως «τους στηρίξαμε για τη θανάτωση των ζώων όσο και για την απώλεια εισοδήματος για ένα έτος».

Τσιάρας: Στόχος η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο ποίος δήλωσε πως «σήμερα παρουσιάζεται πακέτο που αφορά όλους τους αγρότες της χώρας και δεν περιορίζεται στη διαχείριση του σήμερα, αλλά στην οικοδόμηση βιώσιμου μέλλοντος για την αγροτική παραγωγή, με διάλογο για τη νέα ΚΑΠ, την κατάρτιση και την κλιματική κρίση, πανελλαδικές συνδιασκέψεις με αγρότες, στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης των ελληνικών προϊόντων, την επιστροφή στην κανονικότητα και τη μετάβαση από την επιδοματική πολιτική στην ανάπτυξη, με κοστολογημένα μέτρα για αυξημένο εισόδημα και υπεραξία. Αν κάποιος προτείνει κι άλλα μέτρα, να τα καταθέσει κοστολογημένα».

Αρχικά, ο υπουργός ανέπτυξε το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα που υλοποιεί η Κυβέρνηση από το 2019.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Ενίσχυση των υποδομών. Βρίσκονται σε εξέλιξη 98 έργα (ΠΑΑ) με προϋπολογισμό περίπου 1 δισ. ευρώ και 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας: Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για εκσυγχρονισμό, μεταποίηση, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, υδατοκαλλιέργειες κ.α.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Πρωτογενούς Τομέας: Ψηφιακή εγγραφή στο Μητρώοο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων κ.α.

Ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος: Νέος νόμος που επέτρεψε την ίδρυση της ΕΘΕΑΣ

Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων: Ίδρυση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για τα σημαντικότερα προϊόντα (κρέας και φέτα)

Ανοίγουμε νέες αγορές για τους παραγωγούς: Υπογράψαμε πρωτόκολλα εξαγωγών σε 15 χώρες, με πάνω από 60 αιτήματα για αγροτικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης

Για πρώτη φορά μετά το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο: Τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το 1/4 της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Οι 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών

Στη συνέχεια ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τις 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης τους εισοδήματός τους.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται: μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021, μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022, αναστολή για τα φορολογικά έτη 2019–2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς, μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023, αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού κ.α..

Η άφιξη των υπουργών

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν τις 12:00 μετά το μεσημέρι, οι υπουργοί Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου έφτασαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νωρίτερα είχε μπει ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρας, ήταν από νωρίς στο κτίριο.

Ανοιχτοί σήμερα οι δρόμοι στα μπλόκα

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει σήμερα το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, που βρίσκονται εδώ και ενάμιση μήνα στα μπλόκα, δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς, αναμένοντας την εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.