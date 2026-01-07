Ανοιχτό παραμένει σήμερα το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, που βρίσκονται εδώ και ενάμιση μήνα στα μπλόκα, δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς, ενώ αναμένουν εντός της ημέρας την εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

«Θα υπάρξει κλιμάκωση»

«Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση», δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1, ο αγρότης-μέλος στο αγροτικό μπλόκο του Μπράλου, Χρήστος Κατσούλας. Ακόμα, ανέφερε ότι το σχέδιο είναι να ενωθούν κάποια μπλόκα, να υπάρξουν αποκλεισμοί τελωνείων, κεντρικών οδικών αξόνων και παραδρόμων, καθώς και να αποκλειστεί περιφερειακά η Αττική. «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση που έχει πολλά χρόνια να γίνει και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει με την εξαγγελία των μέτρων. Η κυβέρνηση αν είχε σκοπό όντως να λύσει τα προβλήματα, δεν θα είχαμε αυτές τις απειλές από τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος βγαίνει και απειλεί τους αγρότες ότι θα έχουν κυρώσεις και ότι τα τρακτέρ θα φάνε πρόστιμα. Αν ήταν συνεργάσιμοι δεν θα απειλούσαν αλλά θα έλεγαν “παιδιά κάντε λίγο υπομονή και εμείς είμαστε υπό σκέψη και θα σας λύσουμε όσα μπορούμε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Περιμένουμε δυνάμεις των ΜΑΤ και συγκρούσεις με την αστυνομία»

«Το σχέδιο είναι να ενωθούν κάποια μπλόκα, να υπάρξουν αποκλεισμοί τελωνείων και κεντρικών οδικών αξόνων και παραδρόμων. Υπάρχει σκοπός να αποκλειστεί περιφερειακά η Αττική και γενικά πάμε σε κάτι πολύ έντονο. Είναι η πρώτη φορά που μετά από τόσο μεγάλο κίνημα και από τόσα πολλά μπλόκα αντί η κυβέρνηση να τα λαμβάνει υπόψη και να δίνει κάποια χρήματα ή κάποια μέτρα υπέρ των αγροτών είναι η πρώτη φορά που μας παίρνουν χρήματα κιόλας», πρόσθεσε.

«Επειδή έχουν καταλάβει ότι αυτό που πάμε να κάνουμε θα είναι κάτι μεγάλο, περιμένουμε δυνάμεις των ΜΑΤ και συγκρούσεις με την Αστυνομία. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να έρθουμε κορμί με κορμί, να ματώσουμε γιατί αν φύγουμε αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα από τα μπλόκα είναι σαν να παραδεχόμαστε τον αφανισμό μας. Δυστυχώς δεν γίνεται να κάνουμε πίσω, είναι μονόδρομος το να ζητάμε και να απαιτούμε αυτά τα δίκαια αιτήματα που έχουμε θέσει γιατί αν φύγουμε από τα μπλόκα δεν υπάρχει γυρισμός, θα είναι η παραδοχή της καταστροφής μας», κατέληξε.

Τι θα συμβεί αν οι αγρότες προχωρήσουν σε «μπλακάουτ»

Σε περίπτωση που πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν σε 48ωρο «μπλακάουτ», οι αγρότες θα κλείσουν παράδρομους, τα τελωνεία και στη Θεσσαλονίκη και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.