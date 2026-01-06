Mε τη φράση «όλα ή τίποτα» αλλά και στάση αναμονής έως την Τετάρτη που θα γίνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, πορεύονται οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων. Την ίδια στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι πυρετώδεις προκειμένου να παρουσιαστούν τα τελικά μέτρα που θα ανακουφίσουν τον αγροτικό κόσμο της χώρας αλλά και θα λύσουν την πολιορκία των δρόμων.

Αύριο, η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία έχουν προαναγγελθεί και μάλιστα όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό θα γίνει είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς αυτήν.

Το σύνολο των μέτρων που θα ανακοινωθούν θα αφορούν όλους τους αγρότες και όχι μόνο εκείνους που βρίσκονται στα μπλόκα, οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά και θα είναι οι τελικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά στο αγροτικό ρεύμα η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τιμή στα 8,2 λεπτά την κιλοβατώρα αλλά όχι παρακάτω.

Όσον αφορά στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου (ΕΦΚ) κατευθείαν στην αντλία «προκειμένου», όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες».

Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων

Για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Επίσης, έχει «κλειδώσει» και η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών, ενώ θετικές ρυθμίσεις αναμένονται και για το ΕΤΑΚ (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων) και τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).

Όπως υπενθύμιζαν κυβερνητικά στελέχη, αναφορικά με την καταβολή των επιδοτήσεων, το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024.

Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επιμένουν δε ότι έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα και απομένουν 7 που δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ειδικά για τη συμφωνία MERCOSUR που μόλις προχθές τέθηκε από τους εκπροσώπους των αγροτών στην κυβέρνηση λένε ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτημα αλλά είναι ανοικτοί να το συζητήσουν.

Τέλος, για το ΟΣΔΕ υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν. Οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα.

Το plan B

«Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει και άλλη υπομονή», ήταν τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ειδικά όσον αφορά στο κλείσιμο των δρόμων η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκειά της σε μια λογική στάθμισης.

Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι αν οι αγρότες επιμείνουν στους κλειστούς δρόμους υπάρχουν προβλέψεις που θα εφαρμοστούν όπως:

Πρόστιμα τα οποία φτάνουν τα 350 ευρώ ημερησίως ανά ιδιοκτήτη τρακτέρ που το όχημά του βρίσκεται σε εθνική οδό, ή αποκλείει την πρόσβαση σε υποδομές και ακόμα και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Παράλληλα, θα αναζητηθούν ποινικές, διοικητικές / αστικές ευθύνες, για όσους έχουν ταυτοποιηθεί ότι σήκωσαν μπάρες των διοδίων.