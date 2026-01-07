Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων είναι στραμμένα τα βλέμματα των αγροτών που περιμένουν να δουν τι θα συμβεί ώστε να οργανώσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Έχοντας παρατεταγμένα 2.000 τρακτέρ στο μπλόκο της Θεσσαλίας, οι αγρότες αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 7/1 στις 18:00 να συνεδριάσουν ώστε να αποφασίσουν εάν συγκλίνουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες με τα 14 αιτήματα που απέστειλαν πριν από ένα μήνα.

Αν και ήδη έχουν περάσει 38 ημέρες μετά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων οι αγρότες που θα κάνουν γενική συνέλευση καλούνται να αποφασίσουν διάλογο ή κλιμάκωση.

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας όπως στον Προμάχωνα για περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που οι αγρότες πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν σε «μπλακάουτ»

Σε περίπτωση που πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν σε 48ωρο «μπλακάουτ», οι αγρότες θα κλείσουν παράδρομους, τα τελωνεία και στη Θεσσαλονίκη και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται να ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου καθώς ήδη έχει προαναγγελθεί:

η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για το αγροτικό ρεύμα

η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία χωρίς πλαφόν

η στήριξη προϊόντων που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει

η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών

«Περιμένουμε να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα στα οποία θα μπορούμε και εμείς να είμαστε βιώσιμοι»

«Περιμένουμε μήπως και δικαιωθούμε. Σύμφωνα με το ύφος του κ. Παύλου Μαρινάκη, δεν νομίζω ότι θα μας ικανοποιήσει. Περιμένουμε να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα στα οποία θα μπορούμε και εμείς να είμαστε βιώσιμοι και να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε αύριο.

Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Αναφορικά με τα αιτήματα, δεν είναι στο χέρι μας, λένε ότι θα μας δώσουν το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και το ρεύμα. Από την στιγμή που δεν έχουμε λεφτά δεν μπορούμε να έχουμε ούτε πετρέλαιο» επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 7/1 αγρότης μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».