Η κυβέρνηση, σε αναρτήσεις της στο διαδίκτυο, αναφέρεται σε 6 νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτές είναι οι έξι παρεμβάσεις για τη στήριξη των αγροτών:

1.Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης.

2.Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3.Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

-Θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

-Παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

-Αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ.

4.Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση).

5.Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

6.Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων».