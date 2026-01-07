Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί και συμπλήρωσε ότι η ΕΕ δεν θα δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όπου κι αν συμβαίνουν.

«Για τη Γροιλανδία, επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και για τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία και χωρίς τη Γροιλανδία. Αυτές έχουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κόστα σε ομιλία του σηματοδοτώντας την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, καθώς δηλώνει ότι το νησί είναι το κλειδί για τη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ και ισχυρίζεται ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να το προστατεύσει.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κόστα δήλωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια χρονική περίοδο όπου η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες δέχεται επίθεση και προέτρεψε τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντισταθούν στις εξελίξεις αυτές. “Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε στην Κύπρο, είτε στη Λατινική Αμερική, στη Γροιλανδία, στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Η Ευρώπη θα παραμείνει σταθερός και ακλόνητος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας”, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.