Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η ομάδα των συμβούλων του συζητούν διάφορες επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας και η χρήση του αμερικανικού στρατού για την επίτευξη του στόχου είναι «πάντα μια επιλογή», ανέφερε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής. Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν ένα εύρος επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή που βρίσκεται στη διάθεση του αρχιστράτηγου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του, απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters.

Αυτό έρχεται μετά την εκ νέου δήλωση του Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία – μια ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ – για λόγους ασφαλείας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι μια επίθεση από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Το ζήτημα του μέλλοντος της Γροιλανδίας επανήλθε στην επιφάνεια μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια της οποίας ελίτ στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα για να συλλάβουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να τον οδηγήσουν στη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Μια μέρα μετά την επιδρομή, η Katie Miller, σύζυγος ενός από τους ανώτερους βοηθούς του Trump, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη της Γροιλανδίας με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, μαζί με τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Τη Δευτέρα, ο σύζυγός της Stephen Miller δήλωσε ότι «η επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ».

Σε συνέντευξή του στο CNN, είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «είναι η δύναμη του ΝΑΤΟ. Για να εξασφαλίσουν οι ΗΠΑ την περιοχή της Αρκτικής, να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν το ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, είναι προφανές ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα αν οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τη χρήση βίας για την προσάρτησή της, ο Μίλερ απάντησε: «Κανείς δεν θα πολεμήσει τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει επίσημα τρεις φορές στην ιστορία να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Και τις τρεις, η απάντηση ήταν αρνητική.

Αναλυτικά:

1. 1867 – Η πρώτη απόπειρα (μετά την αγορά της Αλάσκας)

Λίγο μετά την αγορά της Αλάσκας από τη Ρωσία, επί προεδρίας Άντριου Τζόνσον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέτασε σοβαρά την ιδέα απόκτησης και της Γροιλανδίας (μαζί με την Ισλανδία).

Η λογική ήταν στρατηγική και εμπορική.

Δεν υποβλήθηκε ποτέ επίσημη προσφορά στη Δανία.

Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε σιωπηρά.

Θεωρείται ημιεπίσημη απόπειρα, αλλά καταγεγραμμένη.

2. 1946 – Η επίσημη προσφορά του Ψυχρού Πολέμου

Η πρώτη καθαρά επίσημη απόπειρα.

Επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν, οι ΗΠΑ:

προσέφεραν 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό στη Δανία,

θεωρώντας τη Γροιλανδία κρίσιμη για την άμυνα του Ατλαντικού και της Αρκτικής απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

Η Δανία απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση, αλλά επέτρεψε τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία (βάση Θούλη).

Αυτή είναι η πιο σαφής και τεκμηριωμένη απόπειρα αγοράς.

3. 2019 – Η απόπειρα Τραμπ (και η ρήξη)

Κατά την πρώτη του θητεία, ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε δημοσίως το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας. Η πρόταση παρουσιάστηκε αρχικά ως «στρατηγική συζήτηση». Η Δανία απάντησε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Ο Τραμπ αντέδρασε, ακυρώνοντας επίσημη επίσκεψη στην Κοπεγχάγη. Δεν υπήρξε επίσημη προσφορά χρημάτων, αλλά ήταν πολιτικά σαφής και δημόσια διατυπωμένη απόπειρα.