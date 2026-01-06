Μήνυμα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δηλώνοντας ότι δεν μπορεί «απλώς να καταλάβει» την χώρα «επειδή το θέλει ο ίδιος» και ζήτησε την υποστήριξη του ΝΑΤΟ.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ παίρνουν πολύ σοβαρά το θέμα της Γροιλανδίας. Η υποστήριξη από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντική και αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Νίλσεν προέτρεψε τις ΗΠΑ «να επιδιώξουν έναν διάλογο με σεβασμό μέσω των σωστών διπλωματικών και πολιτικών διαύλων μεσω διεθνών φόρουμ και με συμφωνίες που ήδη υπάρχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ο διάλογος πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό στο γεγονός ότι το καθεστώς της Γροιλανδίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ότι η υποστήριξη από τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ «σημαίνει πολλά» και αποτελεί «σαφή ένδειξη ότι η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και οι διεθνείς κανόνες του παιχνιδιού εξακολουθούν να ισχύουν και να γίνονται σεβαστά».

Νωρίτερα Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων οι Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν, σε δηλώσεις τους τόνισαν ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της».