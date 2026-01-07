Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου σε κέντρο αναψυχής στην περιοχή Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το διθέσιο αεροσκάφος συνετρίβη στο κέντρο αναψυχής Ashtali Park στην περιοχή Bardymsky της περιφέρειας Περμ.

Το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, ότι ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και ότι δεν υπήρξαν ζημιές στο έδαφος.

«Δυστυχώς, δύο άτομα σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της συντριβής του ελικοπτέρου. Δεν υπάρχουν καταστροφές στο έδαφος», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι περίπου 40 διασώστες και 14 τεμάχια εξοπλισμού αποστέλλονται στον τόπο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τα ρωσικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα ήταν ο Τάταρος εκατομμυριούχος Ιλιάς Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της μεταφορικής εταιρείας Tattranskom, με έδρα το Περμ, και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, επικεφαλής της αυτοκινητοπομπής της εταιρείας.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Robinson R44 Raven που ανήκε στην εταιρεία και πραγματοποιούσε μια μη εξουσιοδοτημένη πτήση.

Σε μια περαιτέρω ενημέρωση, η Εισαγγελία Μεταφορών των Ουραλίων της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο από τον τόπο της συντριβής που δείχνει ότι το ελικόπτερο είχε εμπλακεί σε καλώδια. Είναι σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η συντριβή δεν έθεσε σε κίνδυνο άλλα άτομα στο κέντρο αναψυχής.