Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου των δύο ηλικιωμένων στο σπίτι τους στη Ναύπακτο. Η οικιακή βοηθός που τους φρόντιζε, μίλησε στην εκπομπή Live News και ισχυρίστηκε ότι ο 84χρονος δεν ήθελε καμία άλλη γυναίκα στο σπίτι του παρά μόνο εκείνη. «Ψάξαμε να βρούμε αλλοδαπές κυρίες που θα καθόντουσαν εκεί 24 ώρες το 24ωρο μαζί τους, δεν ήθελε καμία. Την άλλη μέρα τις έδιωχνε», υποστήριξε η οικιακή βοηθός, η οποία συνέχισε λέγοντας πως, λόγω των προβλημάτων υγείας της 89χρονης, ο αδελφός της είχε κουραστεί και μπροστά της είχε προαναγγείλει το άδοξο τέλος τους.

Όπως περιγράφει η οικιακή βοηθός, οι εικόνες που αντίκρισε μόλις μπήκε στο σπίτι ήταν αποκαρδιωτικές. «Όταν άνοιξα την πόρτα, με πήρε η μυρωδιά. Τρέχω να ανοίξω την πόρτα της Πολυτώ και βλέπω τον Γιώργο που ήταν καθισμένος στο πάτωμα, απανθρακωμένος. Ψάχνω τη γιαγιά, και βλέπω ένα μαύρο πράγμα στο κρεβάτι», είπε η γυναίκα που βοηθούσε τους ηλικιωμένους. Όπως αποκαλύπτει η οικιακή βοηθός αλλά και κάποιοι γείτονες, οι σχέσεις θείου και ανιψιού κρέμονταν σε τεντωμένο σκοινί. «Αυτό που γνωρίζω, που έλεγε ο Γιώργος πάντα, ήταν ότι έλεγε ο ανιψιός του πάντα όποτε τον έβρισκε τον ρώταγε ‘θείε το έχεις το εκατομμύριο;’ και αυτός νευρίαζε και του έλεγε ‘σε εσένα ούτε ένα ευρώ’».

Οι πέντε διαθήκες

Από τα δεδομένα της έρευνας αρχίζει να διαφαίνεται ότι ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων δεν αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα. Ωστόσο, οι πέντε διαθήκες αλλά και τα όσα υποστηρίζουν ο ανιψιός και η οικιακή βοηθός δημιουργούν σύγχυση στις έρευνες των Αρχών. Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο Live News είπε πως όταν έγινε το σφράγισμα του σπιτιού μετά τον θάνατο των δύο αδελφών, δεν εντοπίστηκε κάποια διαθήκη στο σπίτι. Ωστόσο, κάποιες εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε μία διαθήκη, η οποία κρίθηκε πλαστή. Έπειτα τον Αύγουστο του 2024 εμφανίστηκαν ακόμα 4 διαθήκες, όμως, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όπου έγινε η δίκη για την πρώτη διαθήκη, κανείς δεν ανέφερε πως υπάρχουν ακόμα 4 διαθήκες.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα για τον θάνατο των ηλικιωμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις εντοπίστηκε μία φαρμακευτική αγωγή στην 89χρονη ενώ στον οργανισμό του 84χρονου βρέθηκε υπνωτικό φάρμακο, το οποίο ταυτίζεται με τα φάρμακα συνταγογράφησης της αδελφής του. Ο ηλικιωμένος όμως, δεν έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή, καθώς αρνούνταν να καταναλώσει φάρμακα.