Μια ιδιότυπη και «ύποπτη» σεισμική ηρεμία επικρατεί στον ελλαδικό χώρο τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας τον προβληματισμό της επιστημονικής κοινότητας.

Η παρατεταμένη απουσία ισχυρών δονήσεων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έντονη δραστηριότητα που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν και πότε θα υπάρξει εκτόνωση της συσσωρευμένης ενέργειας.

Το τέλος των «απανωτών» 6 Ρίχτερ

Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε δημόσια από τον γνωστό σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος με παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπενθύμισε το εκρηκτικό διάστημα που προηγήθηκε.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, μετά τους διπλούς ισχυρούς σεισμούς των 6,1 Ρίχτερ στην Ανατολική Κρήτη (στις 13 και 22 Μαΐου 2025), αλλά και τη δόνηση των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, το σύστημα φαίνεται να έχει «παγώσει».

«Πάλι πέσαμε σε σεισμική “άπνοια”», σημειώνει χαρακτηριστικά ο επιστήμονας, υπογραμμίζοντας ότι από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα δεν έχει καταγραφεί ούτε ένας σεισμός που να υπερβαίνει το μέγεθος των 5,5 Ρίχτερ.

«Πού θα καταλήξουμε;»

Το ερώτημα που πλανάται πάνω είναι αν αυτή η παύση αποτελεί μια φυσιολογική ύφεση ή την «ηρεμία πριν την καταιγίδα».

Ο σεισμολόγος κλείνει την παρέμβασή του με μια φράση που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα: «Για να δούμε πού θα καταλήξουμε…».