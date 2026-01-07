Τη δεύτερη νίκη του στο Eurocup και πρώτη έπειτα από 11 συνεχόμενες ήττες πανηγύρισε ο Πανιώνιος με το 97-85 επί της Μπουντούτσνοστ για τη 13η αγωνιστική.

Με πρωταγωνιστές τους Τόμασον και Τσαλμπούρη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε σταθερά τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε λύσεις στην επίθεση, κυρίως από τα 6,75 (14/27 τρίποντα), όταν χρειάστηκε.

Η εικόνα του Πανιωνίου ήταν άκρως ενθαρρυντική και αφήνει αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Κορυφαίος των «κυανέρυθρων» ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ από τους Μαυροβούνιους ξεχώρισε ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 17.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-44, 71-62, 97-85