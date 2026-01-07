Κυβερνητικές πηγές διεμήνυσαν σήμερα ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες θα γίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι αγρότες που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα πρέπει να εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών. Αυτό που προσπαθεί να αποφύγει η κυβέρνηση είναι να συναντά ο πρωθυπουργός ξεχωριστά λίγους-λίγους εκπροσώπους από κάθε μπλόκο.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι αν υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι αγροτών που θέλουν να συναντηθούν με τους υπουργούς Χατζηδάκη και Τσιάρα, αυτό μπορεί να γίνει. Τέλος, το μήνυμα που εκπέμπουν οι κυβερνητικές πηγές επαναδιατυπώνει τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα για τους αγρότες, πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

«Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο.

Ωστόσο, όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Όπως και να έχει, τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου γι’ αυτό».