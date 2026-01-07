Απογοητευμένοι δηλώνουν οι αγρότες στα μπλόκα σε όλη τη χώρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση τις ανακοινώσεις, ενώ το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσουν για να ανακοινώσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Το εάν θα προχωρήσουν στο πανελλαδικό 48ωρο «μπλακ άουτ» από αύριο, θα αποφασιστεί συλλογικά μέσω της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Ανεστίδης: «Θα απαντήσουμε ως πανελλαδικό όργανο»

Ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο ThessPost.gr, δήλωσε: «Στις 6 η ώρα θα κάνουμε σύσκεψη όπως όλα τα μπλόκα, θα συγκεντρώσουμε τις απόψεις όλων των αγροτών και θα απαντήσουμε ως πανελλαδικό όργανο. Αυτό που φάνηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι ότι είναι μια καπιταλίστρια. Πάλι κουκούλωσαν το θέμα της Μερκοσούρ. Τα προϊόντα από τη Ν. Αμερική μπορούμε να τα παράξουμε κι εμείς, με φθηνά φυτοφάρμακα. Λένε ότι θα κάνουν ασφαλιστικές δικλείδες, μέχρι τώρα, δεν είχαν; Κι όμως τα ελληνοποιούσανε. Τώρα θα ενεργοποιήσουν κάποιες υπηρεσίες. Και τα 45.000 εκατ. που λέει η κα Φον ντερ Λάιεν, για τη ζημιά που θα πάθουμε εμείς οι αγρότες, είναι για τα επόμενα 2 χρόνια που θα κρατάει το 25% από τις επιδοτήσεις».

Μπότας: «Δε νομίζω να φύγουμε από τον δρόμο»

Απογοήτευση εξέφρασε από την πλευρά του ο αγρότης Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων: «Σαν να απευθύνεται σε αγρότες κάποιας άλλης χώρας… Αυτό που αποκομίζουμε είναι λανθασμένες πληρωμές, πράγματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε κι εξαπατηθήκαμε και κάνουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Μας είπαν μέσα σε μισόλογα ότι ‘’δεν σας θέλουμε’’. Η συμφωνία Μερκοσούρ θα είναι ταφόπλακα για εμάς. Σίγουρα δε νομίζω να φύγουμε από τον δρόμο έτσι εύκολα. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση».

Σέφης: «Μιλάνε χωρίς να λένε σχεδόν τίποτα»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, υπογράμμισε ότι «δυστυχώς για μια ακόμη φορά ακούσαμε τους κυβερνητικούς εκπροσώπους να μιλάνε αλλά να μη λένε σχεδόν τίποτα. Δεν μας απάντησαν σε πολλά θέματα που έχουμε, θα κάνουμε συνελεύσεις κατά τόπους και θα συνεννοηθούμε με τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα, μήπως πάμε και τους το πούμε από κοντά και καταλάβουν πραγματικά τι είναι αυτό που έβγαλε χιλιάδες κόσμο στους δρόμους».