Σημαντικές γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις δρομολογούνται στη Βενεζουέλα, λίγες ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει σε μαζική παράδοση πετρελαίου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο συμφωνίας που, όπως υποστηρίζει, θα τελεί υπό τον άμεσο έλεγχό του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας προτίθενται να παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων και χαρακτηρίζονται υψηλής ποιότητας. Όπως διευκρίνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, «αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στις τιμές της αγοράς», γεγονός που μεταφράζεται σε έσοδα άνω των 2 δισ. δολαρίων με βάση τις σημερινές τιμές.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι «Τα χρήματα θα ελέγχονται από μένα, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για να εγγυηθώ ότι θα χρησιμοποιηθούν εις όφελος των λαών της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών», παραδεχόμενος παράλληλα ανοιχτά ότι στοχεύει στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η νέα προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, έχει αποδεχθεί επισήμως την αποστολή πετρελαίου στις ΗΠΑ, ποιος θα είναι ο μηχανισμός υλοποίησης της συμφωνίας, αλλά και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η πώληση.

Σε περίπτωση που οι επιδιώξεις του Τραμπ υλοποιηθούν, αναλυτές εκτιμούν ότι θα πρόκειται για το πρώτο απτό δείγμα ότι η νέα ηγεσία της Βενεζουέλας, με τη στήριξη του στρατού, είναι διατεθειμένη να συμμορφωθεί με το σύνολο των απαιτήσεων της Ουάσινγκτον.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο το περασμένο Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα ηγηθούν» στη Βενεζουέλα και ότι ο έλεγχος του πετρελαίου της χώρας θα περάσει σε αμερικανικές εταιρείες.

Από την πλευρά της, η Ντέλσι Ροντρίγκες επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα κυριαρχίας, δηλώνοντας χθες ότι «κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν κυβερνά την Βενεζουέλα». Όπως πρόσθεσε, «η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κυβερνά την χώρα μας και κανείς άλλος», διαβεβαίωσε.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ προχώρησε σε ευθείες απειλές, προειδοποιώντας ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες «θα πληρώσει ακριβότερα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που πρέπει» ώστε να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την παράδοση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και την αποδυνάμωση των δεσμών της Βενεζουέλας με την Κούβα, το Ιράν, την Κίνα και τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ντέλσι Ροντρίγκες απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από τον υπουργό Εσωτερικών και σκληρό πυρήνα του καθεστώτος Μαδούρο, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, καθώς και από τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο βετεράνος βενεζουελανός διπλωμάτης, Αλφρέδο Τόρο Χάρντι, ανέφερε ότι «Ο Τραμπ εγκαθιστά χωρίς κόμπλεξ ένα αμερικανικό προτεκτοράτο σε μία κυρίαρχη χώρα και διεκδικεί δικαιώματα στους πόρους της», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «κάτι που δεν έχουμε δει στην Λατινική Αμερική εδώ και έναν αιώνα».

Την ίδια ώρα, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες κινείται σε εξαιρετικά επισφαλές έδαφος, προσπαθώντας να διατηρηθεί στην εξουσία, ενώ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις πιέσεις του Τραμπ και στους «σκληρούς» του καθεστώτος, οι οποίοι ελέγχουν τις δυνάμεις ασφαλείας και τις παραστρατιωτικές ομάδες.

Από το Σάββατο, η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και των παραστρατιωτικών ομάδων στους δρόμους του Καράκας είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ ο υπουργός Άμυνας κινητοποίησε χιλιάδες υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την απελευθέρωσή του.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ανάληψης της εξουσίας από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρείται ευρέως ότι επικράτησε στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και πρόσωπο που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον του Τραμπ, έχει τεθεί στο περιθώριο. Σε συνέντευξή της στο Fox News, προειδοποίησε χωρίς αποτέλεσμα ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες δεν είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οπως γνωρίζετε, η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι μία από τους βασικούς αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων, των διωγμών, της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών». Και πρόσθεσε: «Είναι βασική σύμμαχος και συνομιλητής της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, σίγουρα δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορούν να το εμπιστευθούν οι διεθνείς επενδυτές και δεν έχει την αποδοχή του λαού της Βενεζουέλας».