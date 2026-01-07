Η πρόσφατη εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι η Ρωσία μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να πλήξει την Ουκρανία. Το Σάββατο, οι ΗΠΑ απήγαγαν τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια, μεταφέροντάς τους στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες σχετικά με τη διοργάνωση μιας «αδιάκοπης εκστρατείας διακίνησης κοκαΐνης».

Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την εισβολή ελήφθη αποκλειστικά προς όφελος των αμερικανικών συμφερόντων, πρώην σύμβουλοι του Ρεπουμπλικανού προέδρου προειδοποιούν ότι ενδέχεται να επιτρέψει στη Ρωσία να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να προχωρήσει σε σημαντική κίνηση κατά του Κιέβου.

Η Φιόνα Χιλ, βρετανικής καταγωγής ακαδημαϊκός που εργάστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, είχε προειδοποιήσει το Κογκρέσο το 2019 ότι οι Ρώσοι «σήμαναν πολύ έντονα ότι ήθελαν να κάνουν κάποιο πολύ παράξενο ανταλλακτικό σχήμα μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας».

Μετά την εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Ρώσοι αξιωματούχοι προέβησαν σε δηλώσεις που ενίσχυσαν τις ανησυχίες της. Παρά τον μακροχρόνιο ρόλο της Βενεζουέλας ως συμμάχου του Κρεμλίνου στη Λατινική Αμερική, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανέφερε με απαλό τρόπο ότι, παρά το γεγονός ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ ήταν παράνομες, ήταν συνεπείς με την ιστορία του Τραμπ στην υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων, προσθέτοντας ότι η Νότια Αμερική βρίσκεται στη «γειτονιά πίσω από την αυλή» των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε η Χιλ στην εφημερίδα Telegraph, αυτή η διατύπωση της θύμισε την πρόταση που είχε γίνει το 2019. Η ίδια σχολίασε: «Η γλώσσα του Μεντβέντεφ αντικατοπτρίζει αυτή άλλων Ρώσων αξιωματούχων και σχολιαστών το 2019».

Κατά την εμφάνισή της στο Κογκρέσο το 2019, η Φιόνα Χιλ τόνισε ότι η πρόταση του Κρεμλίνου παρέπεμπε στη Δόγμα Μονρόε, μια πολιτική του 19ου αιώνα υπό τον πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε, η οποία στόχευε στη δημιουργία σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ στη Δύση. Στην κατάθεσή της είχε πει: «[Η Ρωσία] λέει βασικά: “Έχετε τo Δόγμα Μονρόε σας. Θέλετε να φύγουμε από την αυλή σας. Λοιπόν, ξέρετε, έχουμε τη δική μας εκδοχή. Είστε στην αυλή μας στην Ουκρανία”».

Ο Τζον Ε. Χέρμπστ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, δήλωσε στην Telegraph: «Η πολύ καθαρή και ενεργητική επιρροή του Τραμπ στο δυτικό ημισφαίριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατανόηση ότι εμείς διευθύνουμε τα πράγματα εδώ και αυτοί διευθύνουν τα πράγματα στη γειτονιά τους». Πρόσθεσε ότι «κάποιοι Ουκρανοί έχουν μοιραστεί αυτή τη σκέψη».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται ότι υποστηρίζουν αυτή τη γραμμή σκέψης. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε την Κυριακή σχετικά με την εισβολή στη Βενεζουέλα: «Αυτό είναι το Δυτικό Ημισφαίριο. Εδώ ζούμε και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει το Δυτικό Ημισφαίριο βάση για αντιπάλους, ανταγωνιστές και εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παρά τις δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων ότι η εισβολή είχε στόχο την προστασία της σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ, νέα δημοσκόπηση της Daily Mail έδειξε ότι η πλειονότητα των Αμερικανών πιστεύει ότι το κύριο κίνητρο του Τραμπ ήταν η απόκτηση του πετρελαίου της χώρας. Στην διαδικτυακή έρευνα της J.L. Partners που διεξήχθη τη Δευτέρα και Τρίτη αυτήν την εβδομάδα σε 999 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, το 39% δήλωσε ότι ο Τραμπ ενέκρινε στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Το 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κίνηση έγινε για να σταματήσει η ροή ναρκωτικών, ενώ το 17% πιστεύει ότι ο στόχος ήταν η απομάκρυνση ενός παράνομου ηγέτη. Αναλύοντας τα αποτελέσματα κατά πολιτικό κόμμα, το 59% των Δημοκρατικών θεωρεί ότι η επιχείρηση έγινε για το πετρέλαιο, σε σύγκριση με 17% των Ρεπουμπλικανών και 38% των ανεξάρτητων.

Οι Ρεπουμπλικανοί ήταν πιο πιθανό να πιστέψουν την εξήγηση του Λευκού Οίκου ότι ο Μαδούρο έπρεπε να φύγει λόγω της διακίνησης ναρκωτικών. Το 48% των Ρεπουμπλικανών ανέφερε τα ναρκωτικά ως κύριο λόγο για τη στρατιωτική δράση, ενώ μόλις το 14% των Δημοκρατικών συμφώνησε. Το 30% των ανεξάρτητων ανέφερε επίσης τα ναρκωτικά.

Μετά τα ναρκωτικά, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα Ρεπουμπλικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ είχε κίνητρο να απομακρύνει έναν παράνομο ηγέτη. Το 26% των ψηφοφόρων του GOP θεώρησε ότι αυτό ήταν το κίνητρο, έναντι 16% των ανεξάρτητων και μόλις 9% των Δημοκρατικών. Οι Ρεπουμπλικανοί ήταν οι λιγότερο πιθανό να πιστέψουν ότι ο Τραμπ ανέτρεψε τον Μαδούρο για το πετρέλαιο.

Όταν ερωτήθηκαν αν συμφωνούν με το ενδεχόμενο η στρατιωτική δράση να κινητοποιήθηκε για το πετρέλαιο, η πλειονότητα, δηλαδή το 52%, απάντησε ότι δεν συμφωνεί. Το 29% δήλωσε ότι είναι αποδεκτό αν η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν για το πετρέλαιο, ενώ το 20% απάντησε ότι είναι αναποφάσιστο. Στην ανάλυση κατά κόμμα, οι Ρεπουμπλικανοί ήταν πιο ανεκτικοί στην περίπτωση εμπλοκής για πετρέλαιο, ενώ οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό ότι δεν ήταν αποδεκτό.