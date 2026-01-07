Πολύ κοντά στην απόκτηση, με τη μορφή δανεισμού, του αριστερού μπακ Κουιαμπάνο που ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και είναι δανεικός στη Μποταφόγκο, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κλείσει ακόμη κάποιο deal στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, οι Βραζιλιάνοι όμως υποστηρίζουν πως δεν θα αργήσουν να το κάνουν καθώς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κουιαμπάνο, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Λουίς Εντουάρντο Σοάρες ντα Σίλβα.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ, ο οποίος στις 6 Φεβρουαρίου θα κλείσει τα 22 του χρόνια, τον Ιανουάριο του 2025 υπέγραψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2029 αλλά παρέμεινε ως δανεικός στη Μποταφόγκο, με την οποία μέτρησε 6 γκολ και 5 ασίστ σε 47 συμμετοχές μέσα στο 2025.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τη Γκρέμιο, στην οποία είχε 2 γκολ σε 18 συμμετοχές, ο Κουιαμπάνο είχε δύο συμμετοχές στην εθνική Ελπίδων της Βραζιλίας και θεωρείται αρκετά επιθετικός παίκτης για αριστερός μπακ.

Ενδεχόμενη άφιξή του στον Ολυμπιακό αναμένεται να φέρει εξελίξεις με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Τουρκίας.