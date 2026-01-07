Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του νησιού θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους, καθώς οι συζητήσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας παραμένουν πηγή έντασης.

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία. Ασφαλώς και θα συμμετάσχουμε στη συνάντηση. Εμείς είμαστε αυτοί που ζητήσαμε συνάντηση», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Δανίας DR η Βίβιαν Μότζφελντ, μετά την επιβεβαίωση από τον Ρούμπιο της διοργάνωσης συνάντησης με Δανούς αξιωματούχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει «επισταμένως» με τις ομάδες του την «αγορά» της Γροιλανδίας, υπενθύμισε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η οποία αρνήθηκε για ακόμη μια φορά να αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή προκειμένου η Ουάσινγκτον να αποκτήσει αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Η συνάντηση με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναμένεται να «διαλύσει ορισμένες παρεξηγήσεις» μετά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε την Τρίτη ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Ο Ράσμουσεν αμφισβητεί το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας παραμελήθηκε από την Κοπεγχάγη.

Η Δανία επένδυσε δυναμικά αυτούς τους 12 τελευταίους μήνες στην ασφάλεια στην Αρκτική, διαθέτοντας εκεί περίπου 90 δισεκατομμύρια κορώνες (1,2 δισεκ. ευρώ)

Για την Μότζφελντ, οι συνομιλίες της προσεχούς εβδομάδας πρέπει να αποτελέσουν την ευκαιρία για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε πλέον καθιερώσει έναν απευθείας διάλογο με τις ΗΠΑ», δήλωσε στη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq.

«Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι η συνάντηση αυτή να οδηγήσει σε μια εξομάλυνση των σχέσεών μας, η Γροιλανδία χρειάζεται τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία όσον αφορά την ασφάλεια στην Αρκτική», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Wall Street Journal και New York Times, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι η επιλογή που προτιμά ο Τραμπ είναι να αγοράσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, αποκλείοντας μια επικείμενη εισβολή.