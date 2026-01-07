Το όνομα του Χακάν Φιντάν, του παντοδύναμου Τούρκου υπουργού Εξωτερικών και πρώην αρχηγού της MIT, συνδέεται πλέον όχι μόνο με γεωπολιτικές κινήσεις αλλά και με σκοτεινές υποθέσεις της οικογένειάς του.

Ο γιος του, Αμπντουλάχ Χαλίντ Φιντάν, βρίσκεται στο επίκεντρο τριών μεγάλων σκανδάλων που ταλανίζουν τα τουρκικά και κυπριακά μέσα από το 2025. Αυτές οι κατηγορίες, που εκτοξεύονται κυρίως από αντικυβερνητικές πηγές, περιλαμβάνουν βίαια περιστατικά, διασυνδέσεις με παράνομο τζόγο στην Κύπρο και νεποτισμό σε κρατικές συμφωνίες. Παρόλο που η τουρκική κυβέρνηση τα απορρίπτει ως συκοφαντίες, οι φήμες συνεχίζουν να φουντώνουν στα social media και εναλλακτικά ΜΜΕ, εγείροντας ερωτήματα για διαφάνεια και εξουσία.

Οι ισχυρισμοί ξεκίνησαν να διαδίδονται έντονα τον Απρίλιο 2025, εν μέσω πολιτικών αναταράξεων στην Τουρκία, με αναφορές σε αρχεία εκβιασμού και μυστικές παρεμβάσεις. Πολλοί συνδέουν αυτά τα σκάνδαλα με εσωτερικούς ανταγωνισμούς στο AKP και τη διαδοχή του Ερντογάν, όπου ο Φιντάν θεωρείται βασικός παίκτης. Η υπόθεση απασχόλησε ακόμη και διεθνή μέσα, ενώ βίντεο στο YouTube και στο Facebook ενίσχυσαν τη viral διάδοση. Σε ένα πολιτικά φορτισμένο κλίμα, όπου η ελευθερία του Τύπου περιορίζεται, η αλήθεια παραμένει θολή, αλλά οι λεπτομέρειες εντυπωσιάζουν.

Ποιος είναι ο Αμπντουλάχ Χαλίντ Φιντάν

Ο Αμπντουλάχ Χαλίντ Φιντάν εμφανίζεται ως νέος επιχειρηματίας με δραστηριότητες σε τομείς τεχνολογίας, τζόγου και επιχειρήσεων. Γεννημένος στην Τουρκία, πιθανότατα στη δεκαετία του 1990 ή στις αρχές του 2000, μεγάλωσε σε οικογενειακό περιβάλλον με ισχυρές πολιτικές και υπηρεσιακές διασυνδέσεις, λόγω της θέσης του πατέρα του ως αρχηγού της MIT και υπουργού.

Λίγα είναι γνωστά για την εκπαίδευσή του, αλλά αναφορές τον τοποθετούν σε ρόλους επιχειρηματία, με εμπλοκή σε συμφωνίες λογισμικού και εταιρείες. Συνδέεται με την πώληση ισραηλινού λογισμικού στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών (MIT), σε τιμές που χαρακτηρίστηκαν υπερβολικές, εγείροντας κατηγορίες νεποτισμού.

Επιπλέον, φέρεται να συνεργάζεται με τον επιχειρηματία Ερκάν Κορκ σε δραστηριότητες όπως παράνομα στοιχήματα και έλεγχος μέσων ενημέρωσης, εκμεταλλευόμενος οικογενειακές επαφές.

Σκάνδαλα Φιντάν: Η υπόθεση του πυροβολισμού

Το πιο σοκαριστικό σκάνδαλο για την οικογένεια Φιντάν αφορά ισχυρισμούς ότι ο Χαλίτ πυροβόλησε την ερωμένη του κατά τη διάρκεια καβγά το 2025. Σύμφωνα με φήμες το περιστατικό συνέβη σε ξενοδοχείο της Άγκυρας, με την κοκαΐνη να δρα σαν καταλύτης. Η γυναίκα, η οποία φέρεται να ονομάζεται Φατμά, έμεινε ημιπαράλυτη από τον τραυματισμό, ενώ η οικογένειά της υπέβαλε μήνυση.

Η έρευνα, ωστόσο, μπήκε άμεσα σε καθεστώς μυστικότητας, με πολιτικές παρεμβάσεις να εμπλέκονται. Μαρτυρίες από εκπομπές περιγράφουν την υπόθεση και υπονοούν απόκρυψη. Κυβερνητικές πηγές αρνούνται τα πάντα, χαρακτηρίζοντάς τα «ψεύδη της αντιπολίτευσης», αλλά η απουσία δημόσιας δίκης τροφοδοτεί υποψίες.

Ο Φιντάν η Κύπρος και το βίντεο εκβιασμού

Ένα δεύτερο μέτωπο των σκανδάλων Φιντάν ανοίγει στην Κύπρο, με κατηγορίες για διασύνδεση με το δίκτυο του δολοφονηθέντος Χαλίλ Φαλιαλί, «βασιλιά» του παράνομου στοιχήματος και ναρκεμπόρου, που εκτελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και τον οποίο ο αρχιμαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ είχε συνδέσει με το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών και τον ρόλο της Τουρκίας ως διαμετακομιστή, με κεντρικό πρόσωπο τον Ερκάν Γιλντιρίμ, γιο του τελευταίου πρωθυπουργού της Τουρκίας και μαριονέτα του Ερντογάν, Μπιναλί Γιλντιρίμ.

Το 2025, αποκαλύφθηκε αρχείο 45 βίντεο εκβιασμού με στελέχη του AKP σε παράνομα καζίνο και ξέπλυμα χρήματος. Εξ αυτών 5 αφορούσαν άμεσα τον γιο του Φιντάν, τα οποία «εξαφανίστηκαν» κατά την ανάκτησή τους από την τουρκική πρεσβεία.

Ο Χακάν Φιντάν φέρεται να έδωσε εντολή στον πρέσβη να τα συλλέξει, σε μια επιχείρηση που συνδέεται με πολιτική εκκαθάριση.

Σκάνδαλα Φιντάν: Νεποτισμός, λογισμικό και Ισραήλ

Πέρα από βία και εκβιασμό, ο Αμπντουλάχ Χαλίτ Φιντάν κατηγορείται για νεποτισμό, δια του ότι πούλησε υπερτιμολογημένο ισραηλινό λογισμικό στη MIT. Ως συνεργάτης του Ερκάν Κορκ, εμπλέκεται σε μη νόμιμα στοιχήματα και έλεγχο μέσων, εκμεταλλευόμενος τις επαφές του πατέρα του.

Αυτές οι συναλλαγές, σύμφωνα με αναφορές, απέφεραν εκατομμύρια, ενισχύοντας ερωτήματα για διαφθορά στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών. Η κυβέρνηση προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά των κατηγόρων, αλλά η έλλειψη ερευνών αφήνει τα σκάνδαλα Φιντάν ανοιχτά.