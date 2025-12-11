Τον δρόμο για τη Μεσσηνία παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Καλαμάτας.

Για μια ώρα παρέμειναν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι, στους οποίους η ανακρίτρια Καλαμάτας αποδίδει ότι είναι αυτοί που «παρήγγειλαν» τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βέρρα, συνήγορο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Οι δύο κατηγορούμενοι πλέον οδηγούνται στην ανακρίτρια Καλαμάτας, στην οποία και θα απολογηθούν για όσα τους καταλογίζει το κατηγορητήριο που συνέταξε.

«Είναι έκπληκτος με τις κατηγορίες», λέει ο δικηγόρος του ανιψιού

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Βέρρας, λίγο πριν τις 11:00, αμέσως μετά την εκτέλεση του εντάλματος, δήλωσε:

«Δηλώνει έκπληκτος. Αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία εκδόθηκε το ένταλμα και με ποια στοιχεία ακριβώς επεκτάθηκε η δίωξη στο πρόσωπο εκείνου και του φίλου του.

Πράγματι, εκτελέστηκε μόλις το ένταλμα. Αναμένουμε να δούμε πότε θα γίνει η μεταγωγή ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας, του φυσικού δικαστή των δύο αυτών κατηγορουμένων από χθες, όταν εκδόθηκε το ένταλμα, προκειμένου να εξετάσουμε τη δικογραφία για να διαπιστώσουμε κατά πόσον ευσταθούν οι σε βάρος τους κατηγορίες.

Η θέση όμως είναι ρητή και σαφής. Πρόκειται για μια άρνηση από την πρώτη στιγμή που τη δηλώνει.

Δεν μπορώ να γνωρίζω και να τοποθετηθώ για κανένα στοιχείο της δικογραφίας, εφόσον έχω παντελή άγνοια για αυτή. Μόλις μου γνωστοποιηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, λάβουμε προθεσμία για την απολογία και μπορέσουμε να μελετήσουμε το αποδεικτικό υλικό, τότε θα μπορώ να είμαι σε θέση να έχω άποψη και να δω τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην κατηγορία αυτή, την οποία αρνείται ο εντολέας μου ιδιαιτέρως και κατηγορηματικά.

Είναι άθλια (σ.σ. η ψυχολογική του κατάσταση). Άθλια όπως οποιοσδήποτε θα είχε συλληφθεί μέσα σε μια νύχτα, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών και οποτεδήποτε του ζητήθηκε, εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου».