Με το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών να έχει προβεί σε δύο νέες συλλήψεις και να αναζητά ακόμη ένα άτομο, που για την ώρα είναι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία, το Newsbeast ρίχνει φως στις 4 ημέρες που σημάδεψαν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Είναι 2 Οκτωβρίου όταν ο 68χρονος Κώστας Τομαράς αλλάζει για δεύτερη φορά τη διαθήκη του και αφήνει σχεδόν το 90% της περιουσίας του στον αγαπημένο του ανιψιό Ντάνιελ. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο απόπειρες εναντίον του, ο βαθύπλουτος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ της Φοινικούντας δεν μπορεί να φανταστεί ότι πίσω απ’ αυτές κρύβεται ο Ντάνιελ. Άλλωστε, στη μία απ’ αυτές, κυνήγησαν μαζί τον επίδοξο δολοφόνο του 68χρονου, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Την επόμενη ημέρες, στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ο ανιψιός του Κώστα Τομαρά ταξιδεύει στην Αθήνα. Κατά την παραμονή του συναντιέται με τον 31χρονο επιχειρηματία και αδερφικό, όπως τον χαρακτηρίζει, φίλο του. Στη συνάντηση ήταν και ο 22χρονος που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και δήλωσε συνεργός της διπλής δολοφονίας, αλλά πλέον σύμφωνα με την ανακρίτρια Καλαμάτας είναι αυτός που πυροβόλησε τους δύο άνδρες μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας (τον 68χρονο Κώστα Τομαρά και τον επιστάτη και επιστήθιο φίλο του).

Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, οι δύο 22χρονοι φίλοι παίρνουν το λευκό σκούτερ από την οδό Ανδριανού στο κέντρο της Αθήνας και ξεκινάνε με όσο το δυνατόν περισσότερες προφυλάξεις για την Καλαμάτα. Εκεί θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο της πόλης, πριν ξεκινήσουν το μεσημέρι της επόμενης ημέρες για τη Φοινικούντα και το κάμπινγκ. Μαζί τους έχουν και μία θήκη κιθάρας, εκεί όπου ο 22χρονος φερόμενος πλέον ως εκτελεστής έχει ρουχισμό και ίσως το 38άρι περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία.

Το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου και οι δύο 22χρονοι φτάνουν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ έξω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ συχνά – πυκνά μιλάει στο «πακιστανικό» κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να ενημερώσει τον ανιψιό του Κώστα Τομαρά για τις κινήσεις τους. Αυτό σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στην έρευνα της ανακρίτριας Καλαμάτας και οδήγησαν στα τρία εντάλματα.