Σοκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας από το διπλό φονικό που συνέβη γύρω στις 20.30 απόψε, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ της περιοχής και έναν φίλο του, επιστάτη στο κάμπινγκ, 61 ετών.

Σύμφωνα με το messinialive, o δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 68χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το έγκλημα έγινε μπροστά στον 61χρονο, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει και αμέσως μετά να εγκαταλείπει το σημείο.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στον δράστη του διπλού εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ φαίνεται ότι σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του MessiniaLive, πριν από λίγο καιρό, στις 16 Ιουλίου, είχε γίνει και παλαιότερα δολοφονική επίθεση σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο τότε είχε σταθεί τυχερός και δεν είχε κατονομάσει τους δράστες.