Υπάρχουν ταινίες καταστροφής που σε εντυπωσιάζουν με τα εφέ τους και άλλες που σε κερδίζουν με την καρδιά τους. Το The Great Flood της Netflix ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία: ένα δυστοπικό δράμα που έχει καθηλώσει θεατές σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο ως θρίλερ επιβίωσης αλλά κυρίως ως μια ιστορία για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια μητέρα για το παιδί της.

Η νοτιοκορεάτικη παραγωγή σκαρφάλωσε αμέσως στις λίστες επιτυχιών του streaming, αποδεικνύοντας ότι το κοινό αναζητά πλέον κάτι περισσότερο από το συνηθισμένο υπερθέαμα. Όσοι μεγάλωσαν με ταινίες όπως το The Day After Tomorrow, το World War Z ή το The Wave, θα αναγνωρίσουν εδώ τον γνώριμο πυρήνα της απειλής από τη φύση. Μόνο που ο Kim Byung-woo, ο βραβευμένος σκηνοθέτης του εξαιρετικού The Terror Live, επιλέγει και πάλι την κλειστοφοβική προσέγγιση που τον έκανε γνωστό: η ένταση χτίζεται σε στενούς χώρους, μέσα σε ένα και μοναδικό κτίριο, εκεί όπου ο φόβος γίνεται σχεδόν χειροπιαστός.

Σεούλ, κοντινό μέλλον

Η ιστορία τοποθετείται σε μια Σεούλ του άμεσου μέλλοντος. Ένα τεράστιο τσουνάμι απειλεί να σαρώσει την πόλη και μέσα στο χάος δύο ζωές χωρίζονται βίαια: η ανύπαντρη μητέρα An-na και ο μικρός της γιος Za-in. Η An-na προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατευθεί καθώς το νερό ανεβαίνει απειλητικά έξω από τα παράθυρα του διαμερίσματός της. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση σωτηρίας -προς τα πάνω.

Στην πορεία συναντά τον μυστηριώδη Hee-jo, έναν απότομο άνδρα που ισχυρίζεται ότι θέλει να τη βοηθήσει. Τα κίνητρά του, όμως, αποδεικνύονται σκοτεινά και πολύ πιο περίπλοκα από έναν απλό αλτρουισμό. Οι δυο τους ξεκινούν μια αγωνιώδη αναζήτηση για να βρουν τον Za-in, ενώ η μοίρα και των τριών ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί. Η επίσημη σύνοψη μιλά για ανατροπές, λεηλασίες, πανικόβλητους γείτονες και μια πόλη που βυθίζεται -όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι ο ανθρώπινος δεσμός.

Το καστ της νέας γενιάς

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, o Kim Byung-woo εμπιστεύτηκε ένα καστ με ισχυρό αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Ο Park Hae-soo από το Squid Game δίνει στον Hee-jo μια αμφίσημη αύρα, ενώ η Kim Da-mi (Itaewon Class) ενσαρκώνει την An-na με ευαισθησία και εσωτερική δύναμη. Δίπλα τους ξεχωρίζουν οι Peter Hermann, Molly Bernard, Charles Michael Davis, Laura Benanti και μια σειρά νεότερων ηθοποιών που κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο.

Τι λένε οι θεατές

Η ταινία γέννησε έντονες συζητήσεις στα social media. Πολλοί έγραψαν ότι «δεν την βλέπεις με τη λογική αλλά με τα συναισθήματα», δίνοντας απλόχερα δεκάρια. Άλλοι τόνισαν πως «είναι κάτι περισσότερο από μια ταινία για μια φυσική καταστροφή –είναι οι αδιάκοπες προσπάθειες μιας μητέρας να επανασυνδεθεί με το παιδί της». Το κοινό μοιάζει να συμφωνεί ότι όποιος περιμένει ένα τυπικό disaster movie, θα εκπλαγεί: εδώ η επιστημονική φαντασία και ο όλεθρος λειτουργούν ως φόντο για ένα βαθιά ανθρώπικο δράμα.

Γιατί αξίζει να το δείτε

Το The Great Flood καταφέρνει κάτι σπάνιο: να κρατά την αγωνία στο κόκκινο, ενώ παράλληλα σε συγκινεί αθόρυβα. Η επιλογή να αποφευχθεί το μεγάλης κλίμακας θέαμα υπέρ μιας εστιασμένης, σχεδόν θεατρικής έντασης, δίνει στην ταινία προσωπικότητα. Δεν σε παρασύρει μόνο ο φόβος του νερού που ανεβαίνει, αλλά η αίσθηση ότι, μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει, η αγάπη παραμένει η πιο σταθερή ήπειρος.

Για όσους ψάχνουν την επόμενη κινηματογραφική εμπειρία στο Netflix που να συνδυάζει σκοτεινή φαντασία, ψυχολογικό σασπένς και αληθινό συναίσθημα, αυτή η κορεάτικη πρόταση είναι ένα ραντεβού που δεν πρέπει να χαθεί. Ένα δυστοπικό θρίλερ που μιλά τελικά για εμάς -και ίσως γι’ αυτό έγινε η πιο δημοφιλής ταινία παγκοσμίως στο streaming.

*Φωτογραφίες @Netflix