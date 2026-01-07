Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ηρακλής επέστρεψε στις νίκες στο European North Basketball League με το 87-75 επί της πολωνικής Ντζίκι και είναι στο 5-1 μετά τους πρώτους έξι αγώνες του.

Με δυναμισμό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχοντας τους Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ, Γουέρ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο Ηρακλής προηγήθηκε, στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με 6-0.

Η Ντζίκι -εκμεταλλευόμενη τις αμυντικές αδυναμίες και την αστοχία του «Γηραιού»- «απάντησε» με επιμέρους 4-16, με κύριους εκτελεστές τους Φρακίεβιτς, Βάντερ Πλας και πήρε τα ηνία στο σκορ, στα μισά της πρώτης περιόδου, με +6 (10-16). Διαφορά την οποία, με τον Σοάρες να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, έστειλε στο 8’ στο +10 (13-23) και στο 11’ στο +11 (18-29).

Οι «κυανόλευκοι» πλησίασαν στο 17’ σε απόσταση αναπνοής (34-35), με συνεχείς πόντους, όμως, από τον Σοάρες οι Πολωνοί ξέφυγαν εκ νέου με +6 (18’ 34-40).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και με… βαρύ ‘όπλο’ και στις δύο πλευρές της ρακέτας, τον Φάντερμπερκ, ο Ηρακλής «έτρεξε» επιμέρους 15-4, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και απέκτησε στο 24’ «αέρα» 5 πόντων (49-44).

Η Ντζίκι έφερε το ματς σε ισορροπία στο 28’ (51-51), δεδομένο που υπήρχε στο παιχνίδι και στο 32’ (63-63), όταν οι Θεσσαλονικείς, με εφαλτήριο την εκτελεστική δεινότητα των Φάντερμπερκ, Φοστερ από τα 6.75, «έγραψαν» επιμέρους 10-4 και απέκτησαν στο 35’ προβάδισμα 6 πόντων (73-67).

Στο 39’ ο Φάντερμπερκ έκανε το 79-71 και τελείωσε, ουσιαστικά, τη μάχη για τον Ηρακλή.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 37-40, 57-56, 87-75