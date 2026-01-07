Η Νέα Υόρκη είδε πρόσφατα μια μικρή, αλλά αισθητή, αύξηση στα εισιτήρια λεωφορείων και μετρό, με το βασικό κόμιστρο να ανεβαίνει από 2,90 σε 3 δολάρια. Η αλλαγή είχε εγκριθεί ήδη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της MTA και τέθηκε σε εφαρμογή τώρα, προκαλώντας αντιδράσεις στο X.

Ο Ζόραν Μαμντάνι, που ανέλαβε δήμαρχος μόλις την Πέμπτη, σχολίασε στην πλατφόρμα X:

«Σήμερα, οι τιμές στο μετρό και τα λεωφορεία της Νέας Υόρκης ανέβηκαν από τα 2,90 στα 3 δολάρια. Πέρασα το βράδυ μου επιβαίνοντας στο μοναδικό δωρεάν λεωφορείο της πόλης, το Q70, για να ακούσω τι σημαίνει μια δωρεάν διαδρομή για τους Νεοϋορκέζους».

Οι υποσχέσεις για δωρεάν μετακινήσεις στο επίκεντρο

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Μαμντάνι είχε δεσμευτεί για δωρεάν αστικές συγκοινωνίες:

«Ως δήμαρχος, θα κάνω κάθε λεωφορείο γρήγορο και δωρεάν», είχε δηλώσει σε προεκλογικό βίντεο. Στην ορκωμοσία του πρόσθεσε:

«Το να επιβιβάζεσαι σε ένα λεωφορείο χωρίς να ανησυχείς για την αύξηση του εισιτηρίου ή για το αν θα καθυστερήσεις στον προορισμό σου, δεν θα θεωρείται πλέον ένα μικρό θαύμα – γιατί θα κάνουμε τα λεωφορεία γρήγορα και δωρεάν».

Παρά το γεγονός ότι η αύξηση αποφασίστηκε πριν την ανάληψη καθηκόντων του και οι τιμές καθορίζονται από την MTA, τα social media γέμισαν με παράπονα. Ένας χρήστης έγραψε:

«Ο Μαμντάνι μας υποσχέθηκε δωρεάν διαδρομές, αλλά το μόνο που πήραμε είναι ακριβότερο εισιτήριο». Ένας άλλος σχολίασε:

«Τα εισιτήρια σε λεωφορεία και μετρό πήγαν στα 3 δολάρια από σήμερα. Ο “καλός” δήμαρχος υποσχέθηκε δωρεάν μετακινήσεις. Μας εξαπάτησε!».

Υπήρξαν βέβαια και φωνές που υπενθύμισαν ότι ο Μαμντάνι «βρίσκεται στο γραφείο του λίγες μέρες» και ότι «η αύξηση είχε οριστεί από τον Σεπτέμβριο».

Η στάση του Μαμντάνι και η απάντηση της MTA

Ο ίδιος ο δήμαρχος προσπάθησε να διαχειριστεί την κρίση με μια συμβολική κίνηση, επιβαίνοντας στη γραμμή Q70 –το μοναδικό δωρεάν λεωφορείο της πόλης. «Αυτό που έγινε αμέσως σαφές είναι η ανακούφιση που προσφέρει αυτή η μία δωρεάν γραμμή λεωφορείου στους εργαζόμενους Νεοϋορκέζους. Φανταστείτε αν κάθε λεωφορείο ήταν έτσι», δήλωσε ο ίδιος, επιμένοντας στο όραμά του.

Στον αντίποδα, η επίσημη ιστοσελίδα της MTA υπεραμύνθηκε της πολιτικής της, τονίζοντας πως τα έσοδα είναι απαραίτητα για ένα «ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα μεταφορών».

Η Αρχή εξήγησε ότι οι αλλαγές αυτές είναι μικρές και γίνονται σταδιακά για να συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, αποφεύγοντας απότομα άλματα στις τιμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϋπολογισμός της MTA για το 2025, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, προέβλεπε αύξηση εισιτηρίων τον Μάρτιο του 2025, αλλά μετατέθηκε για τον Ιανουάριο του 2026 ώστε να συμπέσει με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος tap-and-go για ανέπαφες πληρωμές.



Η τελευταία αύξηση είχε γίνει το 2023 και συνήθως οι τιμές αυξάνονται ανά διετία.