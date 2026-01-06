Κλείνει δύο μεταγραφές ο Παναθηναϊκός

Σημαντική αναμένεται η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, καθώς είναι κοντά σε συμφωνία για δύο παίκτες. Κάνοντας μια βόλτα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, άκουσα ότι έχουν προχωρήσει πολύ οι συζητήσεις για δύο παίκτες, οι οποίοι αγωνίζονται στα άκρα. Ο ένας της άμυνας, ο άλλος της επίθεσης. Οι «πράσινοι» έχουν πολλή δουλειά να κάνουν μέσα στον Ιανουάριο και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, οπότε καθημερινά γίνονται συζητήσεις με τους υποψήφιους στόχους και δύο εξ αυτών αναμένεται να πουν το «ναι» τα προσεχή 24ωρα και οι μεταγραφές τους θα κλείσουν εντός της εβδομάδας.

Βασικός στόχος ο Βλαχοδήμος

Στο «τριφύλλι» πάντως δουλεύουν όχι μόνο για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο αλλά και για την επόμενη, αυτή του καλοκαιριού. Εκεί θα γίνουν ακόμη περισσότερες αλλαγές στο ρόστερ και ένας από τους μεγάλους στόχους είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Ο Παναθηναϊκός θα… βολευτεί με τον Τσάβες τώρα για να βγάλει τη σεζόν, είναι ξεκάθαρο όμως ότι θέλουν να ενισχυθούν το καλοκαίρι με έναν τερματοφύλακα που μπορεί να κάνει τη διαφορά και έχουν κάνει σαφές στον Βλαχοδήμο πόσο πολύ τον θέλουν. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία, καθώς και ο ίδιος θέλει να ξαναφορέσει τη φανέλα των «πράσινων», οπότε θα υπάρξουν εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Όχι άμεσα, όμως.

Τρελή πρόταση στον Τσιμίκα

Το όνομα του Κώστα Τσιμίκα έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα κινηθεί ή όχι για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο διεθνής άσος, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Ρόμα, δεν έχει προτάσεις στα χέρια του. Ο Τσιμίκας είναι ενήμερος για το ενδιαφέρον που υπάρχει από Σαουδική Αραβία, όπου τον περιμένει… τρελό συμβόλαιο, αν πει το «ναι». Ο ίδιος πάντως, όπως λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του, δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θέλει να κάνει. Να πιέσει για επιστροφή στον Ολυμπιακό, να επιδιώξει να βρει μια ομάδα στην Premier League ή να πει «ναι» στους Άραβες;

Ό,τι θέλει ο Ριμπάλτα

Έκανα μια βόλτα από τη Νέα Φιλαδέλφεια για να δω πώς είναι εκεί τα πράγματα και είδα μόνο χαμόγελα, μετά τις μεταγραφές των Βάργκα και Γκεοργκίεφ. Η ΑΕΚ έκλεισε ήδη επιθετικό και αμυντικό και τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις και με τον χαφ που ψάχνει. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη δώσει 6 εκατ. ευρώ για την ενίσχυσή τους και αυτό αποτελεί τη μεγάλη επιτυχία του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Μάριου Ηλιόπουλου και αυτός είναι και ο λόγος που ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ συμφώνησε στο να δοθούν τόσα λεφτά. Μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ ο Ριμπάλτα.

Χαμός στο παρασκήνιο

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πάντως, δεν έχουμε μόνο μεταγραφές αλλά και παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο. Ο Ολυμπιακός είναι έξαλλος με την ΕΠΟ, η ΑΕΚ ήταν ούτως ή άλλως εδώ και καιρό, ο ΠΑΟΚ είναι από την απέναντι πλευρά και πίσω από τις κουρτίνες γίνονται διάφορες συναντήσεις που δεν περνούν απαρατήρητες από τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά κατά πού φυσάει ο άνεμος. Και αυτό που λένε, είναι πως στο δεύτερο μισό της σεζόν θα έχουμε διάφορες εκπλήξεις, με συμμαχίες να χαλάνε, άλλες συμμαχίες να… ψήνονται και τον Μάκη Γκαγκάτση να προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση. Κάτι που δεν θα είναι και τόσο εύκολο πάντως.

Χάλασε μεταγραφή του ΠΑΟΚ ο Άρης

Στο μπάσκετ, τέλος, ο Άρης κατάφερε με ένα μεταγραφικό deal να χαλάσει αυτό που ετοίμαζε ο ΠΑΟΚ. Οι «κίτρινοι» συμφώνησαν με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Κώστα Αντετοκούνμπο και αυτό σημαίνει πως οι «ασπρόμαυροι» δεν μπορούν να αποκτήσουν τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες που πρέπει να υπάρχουν στο ρόστερ για τη Stoiximan Basket League, οπότε ο Λαρεντζάκης θα παραμείνει κανονικά μέχρι και το τέλος της σεζόν. Ο Μυστακίδης, επομένως, θα πρέπει να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι για να προχωρήσει τη μεταγραφή του Λαρεντζάκη.