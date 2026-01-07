Η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνδέοντας τη μακροχρόνια διχοτόμηση του νησιού με ευρύτερες ευρωπαϊκές αξίες που ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία», κατά την ομιλία της στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στην ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 μπορεί να φέρει «ανανεωμένη δυναμική προς μια επανενωμένη Κύπρο». Υπενθύμισε την απόφασή της να διορίσει τον πρώην Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του θέματος στις Βρυξέλλες.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», είπε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι λίγα μέρη στην ΕΕ κατανοούν τόσο βαθιά τι σημαίνει να ζεις υπό τις συνέπειες της διαίρεσης – και ταυτόχρονα να μην αφήνεις αυτήν τη διαίρεση να καθορίζει το μέλλον.

Ηγετικός ρόλος της Κύπρου στην Ευρώπη

«Γι’ αυτό είναι τόσο εύστοχο που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αυτήν τη στιγμή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελεί μια υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από την αντιπαράθεση και ότι το δίκαιο υπερτερεί της βίας.

«Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά εξίσου και για τη Γροιλανδία», είπε, τονίζοντας πως η Κύπρος δίνει στην Προεδρία της ένα ιδιαίτερο ηθικό κύρος.

«Ως χώρα στο σταυροδρόμι ηπείρων, πολιτισμών και κρίσεων, η Κύπρος κατανοεί τη στρατηγική σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά μας, την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια σε έναν αβέβαιο κόσμο και τη διαχρονική αξία του διεθνούς δικαίου».

Η πρόεδρος της Κομισιόν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία και αντλώντας δύναμη «από την ιστορία μας καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον». Αναφέρθηκε στη Λευκωσία ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι οι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τεχνολογίες «στη σκιά βυζαντινών εκκλησιών».

Κύπρος: Στρατηγική ασφάλεια και ανθρωπιστική δράση

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επανέλαβε το κάλεσμά του για μια Ευρώπη «ενωμένη στον σκοπό και θεμελιωμένη στην αλληλεγγύη», υπογραμμίζοντας τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή τους στο λιμάνι της Λάρνακας, επισημαίνοντας τον ρόλο της χώρας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς και το θάρρος των Κυπρίων πυροσβεστών.

«Με τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης, η Κύπρος θα διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια. Το βλέπουμε αυτό μέσα από την εμπειρία σας ως κράτος-μέλος πρώτης γραμμής. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα στην κεντρική προτεραιότητα της Προεδρίας σας – να οικοδομήσετε μια πιο ασφαλή και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη», είπε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της ασφάλειας, ξεκινώντας από την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», και επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη, καθώς και για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με την ανεξαρτησία και την προώθηση μέτρων όπως η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, ώστε να απελευθερωθεί χρηματοδότηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επικαλέστηκε τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, περιγράφοντας τον Στωικισμό ως φιλοσοφία βασισμένη στη σοφία, τη δικαιοσύνη και το θάρρος. «Ο Στωικισμός μας διδάσκει να μην φοβόμαστε τις προκλήσεις, αλλά να τις αντιμετωπίζουμε με διαύγεια και αποφασιστικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό υπηρέτησε η Κύπρος καθ’ όλη την ιστορία της — και αυτό πρέπει να πράξει τώρα συλλογικά η Ευρώπη.

Συνεχάρη την Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου και έκλεισε με τα λόγια: «Ζήτω η Ευρώπη».