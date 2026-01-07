Στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, τον οποίο θέλει να αγοράσει η Σεβίλλη από τη Νιούκαστλ, αναφέρονται τα ισπανικά ΜΜΕ.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην ισπανική ομάδα ως δανεικός από την αγγλική και έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποτέλεσμα ο ισπανικός Τύπος να ασχολείται ήδη με το μέλλον του.

Όπως αναφέρει η Estadio Deportivo, η Σεβίλλη θέλει να τον διατηρήσει στις τάξεις της και για την επόμενη σεζόν, για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να κάνει νέες συζητήσεις με τη Νιούκαστλ καθώς στη συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού για τον δανεισμό του δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς.

Το πρόβλημα είναι ότι η οικονομική κατάσταση των Ανδαλουσιανών δεν είναι καλή και δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός από τον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί αναφέρουν το ενδιαφέρον των «πράσινων», στους οποίους ο Βλαχοδήμος αγωνίστηκε στο παρελθόν και τη φανέλα των οποίων θα ήθελε να φορέσει ξανά.

Ο διεθνής τερματοφύλακας δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επιστρέψει στο «τριφύλλι» κάποια στιγμή και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, όταν αναμένεται να δοθούν πολλά λεφτά για να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ.