Ο πρώην επιθετικός του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Ματ Κάλιλι, φέρεται να κατέθεσε αγωγή κατά της πρώην συζύγου του, μοντέλου Χέιλι Κάλιλι, μετά από δηλώσεις της για το μέγεθος του πέους του, τις οποίες παρουσίασε ως έναν από τους λόγους που οδήγησαν στη διάλυση του γάμου τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με το TMZ, που επικαλείται τη μήνυση η οποία κατατέθηκε την Τρίτη, ο 36χρονος πρώην παίκτης των Καρολάινα Πάνθερς και των Μινεσότα Βάικινγκς υποστηρίζει ότι τα σχόλια της Χέιλι κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης τον Νοέμβριο ήταν «παρεμβατικά» και κατέστρεψαν την προσπάθειά του να παραμείνει μακριά από τη δημοσιότητα μετά την αποχώρησή του από το NFL.

Οι δηλώσεις έγιναν σε εμφάνιση της Χέιλι Κάλιλι στο livestream «Mar-Athon» του Μάρλον Γκαρσία, όπου περιέγραψε το μέγεθος του πέους του πρώην συζύγου της ως «δύο κουτάκια κόκα-κόλα, ίσως και τρίτο», υποστηρίζοντας ότι αυτό επηρέασε αρνητικά τον γάμο τους, ο οποίος έληξε το 2022. Ο Ματ Κάλιλι αναφέρει στη μήνυση ότι τα σχόλια αυτά του προκάλεσαν «ανεπιθύμητη προσοχή και παρεμβατικά σχόλια από το κοινό», ενώ προσθέτει ότι και η οικογένειά του «αναγκάστηκε να υπομείνει τη συνεχή δημόσια αναπαραγωγή αυτών των εξευτελιστικών και βαθιά προσωπικών δηλώσεων».

Ο Κάλιλι, ο οποίος ήταν Pro Bowler το 2012, παντρεύτηκε τη Χέιλι το 2015 και χώρισαν επτά χρόνια αργότερα. Το 2024 παντρεύτηκε ξανά τη σημερινή του σύζυγο, Κεϊλάνι Άσμους, με την οποία έχει έναν γιο ενός έτους. Στη μήνυση αναφέρεται επίσης ότι, εξαιτίας των δηλώσεων της Χέιλι, η Άσμους έχει δεχθεί μηνύματα «όλο και πιο συχνά, ανησυχητικά και ανησυχίας».

Ο Ματ Κάλιλι κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για παραβίαση ιδιωτικότητας, υποστηρίζοντας ότι αποκάλυψε «ιδιαίτερα προσωπικά και ιδιωτικά στοιχεία» της ζωής του. Ζητά δίκη με ενόρκους και αποζημίωση που υπερβαίνει τις 75.000 δολάρια. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η Χέιλι αποκόμισε «σημαντικό οικονομικό όφελος, αυξημένη τηλεθέαση, μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και έσοδα» μέσω των social media και της δημοσιότητας.

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε το livestream, η 33χρονη Χέιλι Κάλιλι δήλωσε ότι εξακολουθεί να σέβεται την ιδιωτικότητα του πρώην συζύγου της. «Νοιάζομαι βαθιά για τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς του και της ακεραιότητας όσων μοιραστήκαμε», ανέφερε τον Νοέμβριο, προσθέτοντας ότι στη συζήτηση αναφέρθηκαν και στη «αγάπη, την εξέλιξη και το βάθος» της σχέσης τους.