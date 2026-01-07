Ο Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία στο βρετανικό ποδόσφαιρο και ταυτίστηκε κυρίως με Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Υπήρξε ένας από τους καλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών αγωνιζόμενος σε Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, Αμβούργο, Σαουθάμπτον, Νιούκαστλ και Μπλακτάουν, ενώ ως προπονητής έκατσε στους πάγκους των Νιούκαστλ, Φούλαμ, εθνικής Αγγλίας και Μάντσεστερ Σίτι.

Νικητής της Χρυσής Μπάλας τόσο το 1978 όσο και το 1979, ο «King Kev», όπως τον αποκαλούσαν, είναι 74 ετών πλέον και θα πρέπει να ετοιμαστεί για τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωσή του, ο Κίγκαν πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς είχε συνεχείς πόνους στην κοιλιά και διαγνώστηκε με καρκίνο.

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.



King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

«Οι εξετάσεις έδειξαν πως υπάρχει καρκίνος και ο Κέβιν θα ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία. Είναι ευγνώμων στους γιατρούς για την επέμβαση και τη φροντίδα τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων στιγμών, η οικογένεια ζητάει σεβασμό και δεν θα κάνει κανένα άλλο σχόλιο», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.