Η ΠΟΕΔΗΝ τοποθετήθηκε για την τραγωδία που σημειώθηκε στις Σέρρες, όπου πέθανε ένας 17χρονος μετά την επίθεση που δέχτηκε από έναν 16χρονο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε:

«ΕΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΝΟΝΤΑΝ ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΝ Ή ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Έχουμε πολλές φορές καταγγείλει την έλλειψη προνοιακών μονάδων. Γι αυτό και έχουμε παρκαρισμένα δεκάδες κακοποιημένα, εγκαταλελειμένα ή με προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον παιδιά ανήλικα με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία, ειδικά τα παιδιατρικά.

Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες οι εισαγγελείς στέλνουν τα παιδιά αυτά στα νοσοκομεία για εξετάσεις και παραμένουν παρκαρισμένα στα νοσοκομεία επί μακρόν.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων κάνουν μεγάλη προσπάθεια να βρουν για τα παιδιά αυτά προνοιακές μονάδες φιλοξενίας.

Την διαχείριση αυτή των εισαγγελικών παιδιών την έχουμε καταγγείλει αλλά δυστυχώς γίνεται. Θα έπρεπε τα παιδιά απ ευθείας να φιλοξενούνται σε προνοιακές μονάδες. Επειδή δεν υπάρχουν βρίσκεται για τις εισαγγελικές αρχές η εύκολη λύση της φιλοξενίας στα νοσοκομεία.

Γιατί λοιπόν δεν έγινε κάτι αντίστοιχο στις Σέρρες με το 15χρονο -ανήλικο που σκότωσε με θανάσιμα κτυπήματα τον 17χρονο.

Ζούσε σε ένα άκρως προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, το ίδιο εμφάνιζε αποδεδειγμένα από τις διωκτικές αρχές παραβατική συμπεριφορά από 11 χρονών και δεν αφαιρέθηκε η επιμέλεια από τους γονείς προκειμένου να φιλοξενηθεί σε προνοιακή μονάδα μέσω ενός νοσοκομείου την οποία έστω με καθυστέρηση θα βρίσκαμε.

Θα είχε φροντίδα στην προνοιακή μονάδα το παιδί χωρίς παρεκτροπές, με σχολεία, φροντιστήρια και δραστηριότητες. Θα είχε επίσης συνεχή παρακολούθηση από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχιάτρους.

Γιατί λοιπόν το 15χρονο παιδί έμεινε στην άκρως προβληματική οικογένεια και δεν φιλοξενήθηκε σε προνοιακή δομή με αφαίρεση της επιμέλειας; Η προνοιακή δομή πέραν της φιλοξενίας θα εκκινούσε τις διαδικασίες για αναδοχή ή υιοθεσία του παιδιού σε κατάλληλη οικογένεια.

Εξήγηση δεν υπάρχει για την καταστροφή ενός παιδιού και το θάνατο ενός άλλου.

Για εκατοντάδες αντίστοιχες περιπτώσεις φιλοξενούνται παιδιά στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή.

Άντε αφού δεν αφαιρέθηκε η επιμέλεια δεν θα έπρεπε οι εισαγγελικές αρχές να διατάξουν παρακολούθηση από κοινωνικές υπηρεσίες με συνεχείς πραγματογνωμοσύνες της κατάστασης της οικογένειας.

Όλα λάθος».