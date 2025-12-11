Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη αλλά και ο επιστήθιος φίλου του νεαρού με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. μετά από εξονυχιστικές έρευνες, την ανάλυση των βίντεο και την άρση απορρήτου των δεκάδων πακιστανικών τηλεφώνων κατάλαβε την εμπλοκή αυτών των δύο ατόμων στο φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια φέρεται να θεωρεί ηθικό αυτουργό τον ανιψιό και σε μια προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει στη Φοινικούντα.

Ποιος είναι τελικά ο φυσικός αυτουργός

Η ιστορία φαίνεται να περιπλέκεται και αναφορικά με τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας. Όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 11/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» φυσικός αυτουργός θεωρείτο ο άνδρας ο οποίος φέρεται να είχε κολυμπήσει από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ωστόσο, ο άνδρας αυτός φέρεται πλέον να θεωρείται συνεργός.

Παράλληλα, αναζητείται ένα τρίτο άτομο το οποίο φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.

Στην Ευελπίδων σήμερα ο ανιψιός και ο φίλος του

Ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του, κρατούνται στον 7ο όροφο στη ΓΑΔΑ και κάποια στιγμή περί τις 09:00 – 09:30 θα μεταχθούν στην Ευελπίδων προκειμένου ο εισαγγελέας να τους αποδώσει τις κατηγορίες.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, όπου θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή εκεί, ώστε να απολογηθούν και με πιθανότερη εξέλιξη να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν για το σύνολο της δικογραφίας.

Ο ανιψιός του 68χρονου

Το χρονικό του διπλού φονικού

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 20:00 την 5η Οκτωβρίου του 2025 όταν ένας νεαρός εισέβαλε στον χώρο του κάμπινγκ, σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και με άλλες τρεις τον 60χρονο επιστάτη της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει για να σωθεί.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη ήταν ο μοναδικός επιζών από το μακελειό.

Η εκδοχή της ληστείας δεν είχε πείσει τις Αρχές οι οποίες εδώ και δύο μήνες προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ ενός καλοστημένου δολοφονικού σχεδίου.

Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στον αγαπημένο του ανιψιό, όπως έγραφε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινούσε με τη φράση «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου».

Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αρχικά είχε βρεθεί και εκείνη στο στόχαστρο των κατηγοριών καθώς την είχε αποκληρώσει από την τελευταία διαθήκη του ο 68χρονος, κατήγγειλε πως δέχτηκε απειλές μαζί με τη δικηγόρο της, καθώς από την πρώτη στιγμή πίστευε πως άτομο από την οικογένεια είναι ο δολοφόνος του θείου της.