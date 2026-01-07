Ο Οργανισμός Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ (DFC) ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή προτάσεων έργων στο νέο Ταμείο Ανασυγκρότησης ΗΠΑ-Ουκρανίας (URIF). Αναμένεται ότι οι πρώτες επενδύσεις θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Το URIF, που δημιουργήθηκε σε ρεκόρ χρόνου ως μέρος της συμφωνίας για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Απρίλιο, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του τον Δεκέμβριο. Επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά και άλλους στρατηγικούς τομείς και αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του έτους, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τρία αρχικά έργα φέτος.

«Ανυπομονούμε να εξετάσουμε τις προτάσεις έργων και να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες επενδύσεις μας τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Conor Coleman, επικεφαλής επενδύσεων της DFC και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ταμείου.

Ο CEO της DFC, Ben Black, τόνισε ότι η έναρξη της πλατφόρμας επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump για μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, ανοίγοντας τον δρόμο για αξιολόγηση έργων που προάγουν τα κοινά εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών.

Το ταμείο θα εξετάσει προτάσεις σε διάφορους τομείς, όπως έργα κρίσιμων ορυκτών ανάντη και μεσαίας κλίμακας, παραγωγή και μετάδοση ενέργειας, εξόρυξη υδρογονανθράκων, μεταφορές και logistics, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το ταμείο αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε επενδύσεις με μετοχικό χαρακτήρα ή παρόμοιες μετοχικές συμμετοχές.

Ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές

Ανώτεροι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις με πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε due diligence σε μερικά πιθανά έργα.

Η συμφωνία για τα ορυκτά υπογράφηκε μετά από μήνες πιέσεων από τη διοίκηση Trump, δίνοντας στις ΗΠΑ προτιμησιακή πρόσβαση σε νέα ουκρανικά έργα ορυκτών με αντάλλαγμα επενδύσεις, με στόχο τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης υποστήριξης του Trump.

Η συμφωνία ενίσχυσε σημαντικά τη διπλωματική σχέση ΗΠΑ-Κιέβου και έδωσε νέα ώθηση στη συνεργασία των δύο χωρών, ωστόσο οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι επενδύσεις στην Ουκρανία, η οποία θα συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, θα είναι σύνθετες και απαιτητικές. Κάθε έργο θα πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κυβερνήσεων και να αποφέρει εμπορικό κέρδος.

Το ταμείο έχει ήδη λάβει 23 εκατομμύρια δολάρια από δημοπρασίες υδρογονανθράκων, προσθέτοντας στο αρχικό κεφάλαιο των 150 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις συνολικές προβλέψεις να φτάνουν περίπου τα 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Επιπλέον, το ταμείο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και να προωθήσει συμπράξεις με άλλες χώρες και οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις του ταμείου διαφοροποιούνται από τα ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς επικεντρώνονται σε στρατηγικούς τομείς και ξεκινούν άμεσα, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη εκεχειρίας. Στόχος είναι επίσης να κινητοποιηθεί ιδιωτικό κεφάλαιο παράλληλα με τις επενδύσεις.

«Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι κάθε έργο θα φέρει τη σημαία των ΗΠΑ και της Ουκρανίας», τονίζει ο αξιωματούχος, παρέχοντας προστασία και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανασυγκρότηση της χώρας.